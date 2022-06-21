羅亞娜、吳坤墉獲頒台法文化獎　李永得：發揚台灣精神

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吳坤墉致詞時表示，自己於2002年學成歸國後，便開始參與及投入台法文化交流工作，選擇以出版的方式，譯介法國思想與文化中，對於台灣現狀可以啟發批判力量的書籍；期待藉由譯作，促成台法兩國作者與讀者間最直接的認識與對話。
吳坤墉說，「自己一直任性的將全副精力投注在讓我感動、覺得有必要與大家分享的事情上，台法文化獎正是鼓勵我，繼續在這條道路上，以一樣的勇氣與傻勁向前行」。
另一位得獎者羅亞娜因班機臨時取消無法親自出席授獎，但透過影片表示，「台灣讓我非常難忘」。台灣哲學家以開放的心胸，以及滿懷希望、積極承諾、展望未來的能力，扮演了保護整個華語哲學傳統的救生圈，「這是台灣許多偉大思想家教給我的重要一課」。羅亞娜也感謝台法文化獎凝結出一個團結台灣、法國、歐洲和全世界人民真正友誼的形象。
李永得表示，吳坤墉除了將在法國學習的經驗帶回台灣，更把法國的思潮引入台灣，感謝其透過出版與翻譯，促進社會思辨，並推動社會運動的實踐；也感謝羅亞娜讓國際社會看見，具有言論自由、思想自由及多元族群文化的台灣，在華語世界哲學體系中扮演的重要角色。
李永得說，每一年的台法文化獎皆獲得法蘭西學院的重視，成為持續加深台法兩國間情誼的重要媒介；他就任文化部長後的首次出訪即安排赴台法文化獎，代表的是對台法文化獎及台法友誼的高度重視。
本屆「台法文化獎」頒獎典禮循例在法蘭西學院的大院士會議廳舉行，在頒獎典禮前，終身秘書皮特、院士巴斯蒂布吉燁特別帶李永得、駐法代表吳志中、立委邱議瑩參觀法蘭西學院，並展示法蘭西學院圖書館珍藏且鮮少公開的17世紀荷蘭羊皮紙航海地圖（含17世紀的台灣地圖），以及17世紀荷蘭時期台灣原住民和漢人販賣土地契約、18世紀法國人虛構的台灣遊記等。