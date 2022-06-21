名家論壇》蕭徐行／九合一選舉　蔡英文意志大挑戰

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2016年，蔡英文乘著太陽花學運順風車，2020年又靠著香港「反送中」運動以及年輕人高漲的「反中」意識，儘管在2018年陷入政治生涯危機，仍得以870多萬票當選總統，並且拿下立法院完全多數的席次，得以掌控整個國家政經資源，履行能讓民進黨在台灣萬年執政的準備與構想。民進黨的「強中央」構思，不僅讓蔡英文成為掌控全國政經資源的大總統，也讓民進黨牢牢地緊握在整個國家體制中，藉由國家的預算來餵養執政黨。相較於國民黨的委靡不振，內鬥不斷；民進黨的發展則在台灣進入全盛期。
蔡英文所創造的王朝盛世，唯一的遺憾大概就是2018年大敗北的地方九合一選舉，因此，透過個人意志牢牢掌控提名人選與競選策略，好在今年年底的地方選戰中一洗前恥，可說是除了避免權力被奪走外，蔡英文最在乎的事情吧！
蔡英文團隊藉由執政權收攏了國家資源，如今全盤掌控了政黨、行政、軍隊、特務、司法、媒體、國企等等所有可用之資源，並藉由國家資源招募培養很多網軍做為攻擊在野黨的強兵悍將。民進黨也藉由國家資源的權威式配給開始吸引台灣的人才群往綠營靠攏，這就造成執政黨與在野黨之間實力的差異越來越大，如今各階層、組織與單位的幹部漸漸轉為以綠營支持者為主的局面，在年齡層中，也是越年輕者越支持民進黨，這不僅深深的改變了台灣的民眾意識，也造成支持綠營的基本盤越來越大。
2020年後，台灣也走向了「蔡英文意志」主導的局面。蔡英文的民意支持度始終維持在5成左右，加上民進黨在國會占有多數的席次也讓她在掌控政治事務時能夠展現強烈的個人意志。民進黨在北北桃地區縣市長提名遲遲未決，就是源自於蔡英文對於陳時中投入台北市長選戰的肯定與堅持，就是展現了蔡英文個人強烈的主觀意志與思考策略。蔡英文總統原本布局就是希望台北市長選舉派陳時中、新北市提名林佳龍、桃園市長選舉提名林智堅，但林佳龍始終拒絕選新北，而且屢屢提及願意取代陳時中參選台北市長，然而即使陳時中支持度一路下滑，蔡英文總統心目中的黃金陣容仍然是陳時中選台北市長。蔡英文的堅持隨著疫情遲遲未退以及選舉日期逼近，逐漸引起了民進黨內的躁動與不安。
如今，民進黨中央終於決定提名林志堅與許慧虹參選桃園市與新竹市長；然而，這樣「逆地方」的選戰策略，真能靠黨中央「由上壓下」的一手搞定，還是上有政策，下有對策的各搞各的離心運動，這就全賴政府資源的分配運用以及蔡英文總統個人意志的落實了。
2020年，在2018年陷入政治生涯危機的蔡英文得以870多萬票高票連任總統，並且拿下立法院完全多數的席次，繼續能掌控整個國家政經資源，以履行能讓民進黨在台灣萬年執政的準備與構想，這完全秉於蔡英文強烈的個人意志。如今，蔡英文已徵召的方式企圖打造個人的夢幻「地方團隊」，除了希望雪恥，一掃四年前被「韓流」掃過而急凍的政治行情；更希望藉由北台灣縣市席位的攻城略地，鞏固「蔡英文王朝」的黨政軍法特媒等地一統地位；這樣的強勢局面，更因為在野黨的孱弱，可能在未來一段時間中，台灣還是民進黨長期執政的趨勢。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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