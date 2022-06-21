COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

名家論壇》蕭徐行／九合一選舉　蔡英文意志大挑戰

▲民進黨確定徵召林志堅（右）參選桃園市長，外帶提名現任新竹市副市長沈慧虹角逐新竹市長，隨即引來藍綠各方不同的解讀（圖／總統府提供）
▲民進黨確定徵召林志堅（右）參選桃園市長，外帶提名現任新竹市副市長沈慧虹角逐新竹市長，隨即引來藍綠各方不同的解讀（圖／總統府提供）

文/蕭徐行

2022-06-21 11:18:46

民進黨確定徵召林志堅參選桃園市長，外帶提名現任新竹市副市長沈慧虹角逐新竹市長，隨即引來藍綠各方不同的解讀，民進黨方面認為這樣桃園+新竹市的買一送一是一步妙棋，藍營則不斷的以「落跑」、「空降」、「韓國瑜第二」譏諷民進黨的決定，無論如何看待北台灣幾個縣市的提名問題，這樣「逆地方」的提名方式，毫無疑問提名人選與勝負成敗都在蔡英文總統的一念之間。政權能否完全執政或是戰敗跛腳，提早走入歷史，完全都看「蔡英文意志」如何鋪陳與展現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年，蔡英文總統任期屆滿後，國內政治局勢將面臨新的機會與挑戰，有志大位者與各個主要政黨，也早自2022年的九合一選舉開始「固本建樁」，準備搶佔後年總統大選與國會議員改選的優勢地位。雖然，距離權力重組還有兩年的時間；蔡英文過往憑藉「依美反中」策略與情勢，所累積整合的龐大政經實力也就成為政治人物逐鹿總統府所必爭取的「權力魔戒」。

2016年，蔡英文乘著太陽花學運順風車，2020年又靠著香港「反送中」運動以及年輕人高漲的「反中」意識，儘管在2018年陷入政治生涯危機，仍得以870多萬票當選總統，並且拿下立法院完全多數的席次，得以掌控整個國家政經資源，履行能讓民進黨在台灣萬年執政的準備與構想。民進黨的「強中央」構思，不僅讓蔡英文成為掌控全國政經資源的大總統，也讓民進黨牢牢地緊握在整個國家體制中，藉由國家的預算來餵養執政黨。相較於國民黨的委靡不振，內鬥不斷；民進黨的發展則在台灣進入全盛期。

蔡英文所創造的王朝盛世，唯一的遺憾大概就是2018年大敗北的地方九合一選舉，因此，透過個人意志牢牢掌控提名人選與競選策略，好在今年年底的地方選戰中一洗前恥，可說是除了避免權力被奪走外，蔡英文最在乎的事情吧！

蔡英文團隊藉由執政權收攏了國家資源，如今全盤掌控了政黨、行政、軍隊、特務、司法、媒體、國企等等所有可用之資源，並藉由國家資源招募培養很多網軍做為攻擊在野黨的強兵悍將。民進黨也藉由國家資源的權威式配給開始吸引台灣的人才群往綠營靠攏，這就造成執政黨與在野黨之間實力的差異越來越大，如今各階層、組織與單位的幹部漸漸轉為以綠營支持者為主的局面，在年齡層中，也是越年輕者越支持民進黨，這不僅深深的改變了台灣的民眾意識，也造成支持綠營的基本盤越來越大。

2020年後，台灣也走向了「蔡英文意志」主導的局面。蔡英文的民意支持度始終維持在5成左右，加上民進黨在國會占有多數的席次也讓她在掌控政治事務時能夠展現強烈的個人意志。民進黨在北北桃地區縣市長提名遲遲未決，就是源自於蔡英文對於陳時中投入台北市長選戰的肯定與堅持，就是展現了蔡英文個人強烈的主觀意志與思考策略。蔡英文總統原本布局就是希望台北市長選舉派陳時中、新北市提名林佳龍、桃園市長選舉提名林智堅，但林佳龍始終拒絕選新北，而且屢屢提及願意取代陳時中參選台北市長，然而即使陳時中支持度一路下滑，蔡英文總統心目中的黃金陣容仍然是陳時中選台北市長。蔡英文的堅持隨著疫情遲遲未退以及選舉日期逼近，逐漸引起了民進黨內的躁動與不安。

如今，民進黨中央終於決定提名林志堅與許慧虹參選桃園市與新竹市長；然而，這樣「逆地方」的選戰策略，真能靠黨中央「由上壓下」的一手搞定，還是上有政策，下有對策的各搞各的離心運動，這就全賴政府資源的分配運用以及蔡英文總統個人意志的落實了。

2020年，在2018年陷入政治生涯危機的蔡英文得以870多萬票高票連任總統，並且拿下立法院完全多數的席次，繼續能掌控整個國家政經資源，以履行能讓民進黨在台灣萬年執政的準備與構想，這完全秉於蔡英文強烈的個人意志。如今，蔡英文已徵召的方式企圖打造個人的夢幻「地方團隊」，除了希望雪恥，一掃四年前被「韓流」掃過而急凍的政治行情；更希望藉由北台灣縣市席位的攻城略地，鞏固「蔡英文王朝」的黨政軍法特媒等地一統地位；這樣的強勢局面，更因為在野黨的孱弱，可能在未來一段時間中，台灣還是民進黨長期執政的趨勢。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

名家論壇》單厚之／無縫換軌　林智堅真是好棋？

名家論壇》韋安／侯友宜能度過「人設戰」的難關嗎？

名家論壇》錢震宇／黃珊珊是「柯文哲第二」

名家論壇》單厚之／選情不如預期　蔣萬安回頭擁抱深藍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀