恩恩案錄音檔曝光　綠委：草菅人命、壓制真相

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林靜儀說，關鍵在新北獨創消防局派車要經過衛生局，但事發隔天就把這流程改掉了，有改就代表知道有問題會把人害死，侯友宜還堅持是1922的問題，如果當時就出來承認流程不對，就不用一再看到家屬飽受折磨，一直被新北市府呼攏，這是嚴重凌遲。
黨團幹事長鄭運鵬說，恩恩事件到現在不幸已2個半月，恩恩爸爸、受害家屬藉由家中小朋友不幸事件，讓新北市府有檢討空間，不要再有下個不幸事件，很遺憾侯友宜的新北市府團隊一再掩蓋真相。
鄭運鵬指出，侯友宜一開始在議會說要給就給，最後發現最後關鍵資料被吃案，這就是侯友宜所謂漢子探長所帶領的新北市府，就是這樣草菅人命、壓制真相；侯友宜從疫情開始就在假勇、假裝自己是硬漢。
鄭運鵬表示，指揮中心說二級、侯友宜就要三級，三級就要封城，封城的作業程序都不勘一擊，造成新北危及案件沒辦法處理，就用吃案方式處理，用吃案掩飾不了真相，也賠償不了新北市民所失去生命與財產。
鄭運鵬說，封城就是封急救、封揭弊、封真相，這就是封城市長、吃案探長，今天造成的不幸，基層要替侯友宜揹黑鍋，新北市民健康財產都損失，這是今天對侯友宜、國民黨包庇侯友宜吃案，要提出嚴厲指控、譴責。
立委羅致政說，侯友宜用躲在偵查不公開後面、躲在消防局背後、躲在議會黨團與發言人背後3招因應社會質疑。譯文曝光後有太多沒辦法理解、不能接受的溝通過程，侯友宜一開始到現在，策略就是要掩蓋真相。
黨團副書記長林楚茵則說，新北消防局昨天說媒體公布錄音檔有違政府資訊機密，其實機密是揭穿侯友宜的國王新衣；過去這樣狀況是在中國發生，侯友宜今天站在威權時代，所有真相可以被掩蓋，不要在台灣當市長，可以到對岸去。
林楚茵指出，侯友宜現在民主國家當地方父母官，還是過去警總，還是中國統治者，侯友宜還在追殺吹哨者，只會讓覺得想當侯探長，想用作秀掩蓋真相。