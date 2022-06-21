COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國內旅遊防疫放寬！持「快篩陰」證明即可參團

國內旅遊防疫放寬！持「快篩陰」證明即可參團
國內旅遊防疫放寬！持「快篩陰」證明即可參團

健康醫療網

2022-06-21 11:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】配合中央流行疫情指揮中心宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗，未施打3劑疫苗之旅客，可以48小時（二日內）內之快篩陰性證明代替，交通部觀光局修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，並自即日起（2022/6/20）生效。

我是廣告 請繼續往下閱讀
未打滿3劑疫苗，持2日內快篩陰證明即可參加國內旅遊團

交通部觀光局表示，中央流行疫情指揮中心於111年4月15日宣布為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，自111年4月22日起，國人參加不特定團員之旅遊團均須完成Covid-19疫苗追加劑（第3劑）接種，方得參加旅行團。政策實施後，適逢國內疫情升溫之際，民眾亦因此自主提升防疫作為，依據中央流行疫情指揮中心統計，至111年6月16日疫苗追加劑接種率已達68.9%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 92.94%）。

交通部觀光局經與觀光產業研商，同時考量減輕對觀光產業衝擊、疫苗接種率提高、民眾自主防疫扎實及疫情趨勢將逐漸緩和後，報請中央流行疫情指揮中心同意，修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，放寬旅行團旅客均須完成Covid-19疫苗追加劑之限制規定，未完成3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。

旅客仍需恪守量測體溫、配戴口罩等防疫措施

交通部觀光局表示，放寬後可提高民眾參團出遊意願，惟仍須遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，觀光局將督促業者確實加強落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制，並呼籲符合施打第3劑資格之民眾及旅行業從業人員儘速施打追加劑，以提升疫苗之保護力，其餘管理措施所訂防疫事項，亦請旅行社工作人員及旅客共同遵守，「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」（如附件），亦可逕至交通部觀光局行政資訊網-因應Covid-19疫情相關規範查詢。

相關連結：

1. 交通部觀光局行政資訊網-因應Covid-19疫情相關規範

2. 旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54188

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

台灣國際醫療暨健康照護展圓滿閉幕　參觀人數較去年成長13%

晴天霹靂！小腿上一顆不起眼的圓形痣竟是「皮膚癌」　醫揭：皮膚癌症狀與病因

做過近視雷射　白內障還能開刀嗎？　醫：要考慮這條件

小孩服用「褪黑激素」過量導致中毒　專家示警：褪黑激素中毒沒有解藥！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀