國內旅遊防疫放寬！持「快篩陰」證明即可參團

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交通部觀光局表示，中央流行疫情指揮中心於111年4月15日宣布為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，自111年4月22日起，國人參加不特定團員之旅遊團均須完成Covid-19疫苗追加劑（第3劑）接種，方得參加旅行團。政策實施後，適逢國內疫情升溫之際，民眾亦因此自主提升防疫作為，依據中央流行疫情指揮中心統計，至111年6月16日疫苗追加劑接種率已達68.9%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 92.94%）。
交通部觀光局經與觀光產業研商，同時考量減輕對觀光產業衝擊、疫苗接種率提高、民眾自主防疫扎實及疫情趨勢將逐漸緩和後，報請中央流行疫情指揮中心同意，修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，放寬旅行團旅客均須完成Covid-19疫苗追加劑之限制規定，未完成3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。
旅客仍需恪守量測體溫、配戴口罩等防疫措施
交通部觀光局表示，放寬後可提高民眾參團出遊意願，惟仍須遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，觀光局將督促業者確實加強落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制，並呼籲符合施打第3劑資格之民眾及旅行業從業人員儘速施打追加劑，以提升疫苗之保護力，其餘管理措施所訂防疫事項，亦請旅行社工作人員及旅客共同遵守，「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」（如附件），亦可逕至交通部觀光局行政資訊網-因應Covid-19疫情相關規範查詢。
相關連結：
1. 交通部觀光局行政資訊網-因應Covid-19疫情相關規範
2. 旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54188
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