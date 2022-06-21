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蔣萬安終提政見「青銀換居」　趙怡翔：證明缺乏改革力

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安發言爭議不斷。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安發言爭議不斷。（圖／翻攝自鍾沛君臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-21 11:36:36

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前提出「青銀換居」政見，引來台北市長柯文哲回擊早就有了，引發論戰。民進黨台北市議員參選人趙怡翔今（21）日表示，現階段政策的執行率是「零」，從一位市長候選人的角度而言，這顯然是失敗的政策，該討論如何檢討改進，而不是加倍下注；他說，蔣萬安缺乏創意、改革力及領導魄力，自然會選擇以最低成本方式因應台北的急迫需求，但討論政策，應該要更切入問題根本。

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▲趙怡翔說，（圖／翻攝自趙怡翔臉書）
▲趙怡翔說，蔣萬安缺乏創意、改革力及領導魄力，自然會選擇以最低成本方式因應台北的急迫需求，但討論政策，應該要更切入問題根本。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）
趙怡翔說，看到柯文哲跟蔣萬安對「青銀換居」計畫你來我往，實在很可笑。從一位執政者的角度而言，當一個政策的執行率是「零」，到底有什麼要驕傲、碎嘴的呢？據台北市都發局資料，目前完工的社會住宅6075戶中，在行善社宅推出的「高齡換屋」計畫共試辦40戶，申請人數為「零」。

趙怡翔表示，而從一位市長候選人的角度而言，這顯然是失敗的政策，該討論如何檢討改進，而不是加倍下注。蔣萬安聲稱這些老舊公寓以不適合年長者居住，甚至不能排除有安全及其他方面的疑慮，憑什麼要由青年來承擔？

趙怡翔說明，在柯文哲執行下，台北市的人口已經從270萬下滑至247萬，其中流失最快的就是18到40歲青年人口，足足下降兩成。而居住品質及居住價格則成為青年離開台北的首要原因。以這樣的趨勢下去，未來台北將失去一座城市的活動力與發展力。

趙怡翔說，其實柯文哲與蔣萬安共同提出「青銀換居」的政策並不意外。兩位皆為缺乏創意、改革力及領導魄力的人選，自然會選擇以最低成本方式因應台北的急迫需求。但討論政策，應該要更切入問題根本。

趙怡翔表示，台北市該討論的是如何擴大都更誘因，包括研議曾在70至80年代設下的容積限制是否應依現代都市需求進行調整；如何提升行政效率，讓整體自辦都更程序能在最短的時間內完成；如何加以執政公辦都更機制，讓公部門可以提出更完整的區域規劃。

趙怡翔說，這些問題絕對是下任市長應該積極面對的考驗。柯文哲已經讓台北市停頓8年了，而這也足以反映在台北市的人口下滑上。台北市沒有本錢再讓一任市長，以類似花拳繡腿方式，輕視台北的未來發展。

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