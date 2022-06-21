韓股大跌20％！謝金河對比三星台積電：台灣也該未雨綢謀

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謝金河指出，「南韓股市跌不休，如果從去年6月的3316.08起算，已經下跌28.45％，單從今年算，也下跌20.32％，在亞洲股市名列前茅。股市跌不停，當然與南韓經濟快速惡化有關。南韓公布到6月10日為止，貿易逆差高達138.22億美元，這其中，元月逆差49億美元，5月17億美元，南韓從順差大國變成逆差的國度，最直接的核心問題就是今年進口的煤，石油，天然氣，及糧食比去年同期增加24.9％，還有一項是今年5月對中國的出口也轉為逆差，這是南韓貿易結構罕見的變化。」
謝金河進一步說明，「南韓上一次出口逆差出現在1997年亞洲金融風暴，97年上半年南韓的貿易逆差91.56億美元，全年逆差92.6億美元，那年韓元一度急跌到一美元兌2000韓元。這次再出現貿易逆差，南韓已全面警戒，首先是祭出33兆韓元的紓困計劃，全國所得最後的八成民眾，每人可以領取25萬韓元的紓困金。」
謝金河強調，「讓台灣民眾有感的是南韓取消資本利得稅，任何一檔股票在100億韓元以下都不課稅。還有南韓調降証券交易稅，從千分之0.23％降到0.2％。為了提升企業投資意願，企業稅也從25％降到22％...在台灣來看，這些政策利多實在難以想像。」
謝金河最後提醒，「為了抑制通貨膨脹，南韓從去年以來已經升息5碼，相對來看，台灣的央行顯得保守很多。台灣和南韓的產業及經濟內容很相近，南韓現在發生的事，台灣恐怕也難倖免。最近三星的股價從96800跌到58100韓元，和台積電相近。看看南韓，台灣也該未雨綢謀，想想下一步該怎麼做？」（編輯：倪浩軒）