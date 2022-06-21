金廈大橋挨轟賣台　蔡壁如：小三通是蔡英文先提出

台灣民眾黨主席柯文哲提出興建金廈大橋主張引發熱議，無黨籍市議員林穎孟痛批「柯文哲急著當吳三桂」。對此，民眾黨立委蔡壁如今（21）日表示，金門人想要和平繁榮，廈門人羨慕台灣自由民主，且總統蔡英文擔任陸委會時曾開放小三通、認為此事為何不能討論。
台灣民眾黨今日舉行「串連全台大眾走行動，民眾黨邀全民尋眾」記者會，並公布民眾黨的吉祥物「眾寶」及相關文創小物。會後媒體詢問金廈大橋議題，蔡壁如表示，她上週五去金門展開大眾走行程後，感想是金門人非常想要和平繁榮，但也感受到廈門人羨慕台灣的自由民主。
蔡壁如表示，這幾年因疫情關係，金門鄉親抱怨小三通不通，金門經濟活動減少8、9成，且今年在Omicron疫情肆虐下，到金門觀光的旅客甚至少一半。
蔡壁如反問，蔡英文總統過去擔任陸委會主委時開放小三通、民進黨執政時從金門撤軍，更曾討論過金馬劃設非軍事區，此事為什麼不能討論。
※【NOWnews 今日新聞
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