COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

央行升息半碼太少？徐旭東：打通膨全靠貨幣政策很辛苦

▲遠東集團董事長、也是遠東銀行副董事長徐旭東今（21）日出席遠銀股東會，也談到美台央行升息的看法。（圖／記者顏真真攝）
▲遠東集團董事長、也是遠東銀行副董事長徐旭東今（21）日出席遠銀股東會，也談到美台央行升息的看法。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-21 12:04:36

為抑制高通膨，美國聯準會（Fed）6月一口氣升息3碼，台灣央行也有升息，但僅升半碼， 外界質疑台灣央行升息幅度會不會太少？對此，遠東集團董事長、也是遠東銀行副董事長徐旭東今（21）日在遠銀股東會後表示，不能這樣比，美國通膨實在太高，但打擊通膨全部靠金融政策會很辛苦，貨幣政策不夠快、不夠有效，應該要貨幣政策與財政政策結合，政府要對每樣事看得有遠見一點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
遠銀今日舉行股東常會，由董事長侯金英主持，副董事長徐旭東在會中也強調，遠銀將強化與關係企業合作，像是跟遠東百貨跨業合作，甚至是生產機構的延伸，藉此推進海外跨境業務，並傳達深耕數位金融佈局之階段成果，並以永續治理領航、追求長期穩健增長目標的營運計畫。

不過，對於下半年景氣，徐旭東表示，兩個禮拜前跟現在又不一樣，但還是樂觀看待，當然，悲觀的事情也有，因為這段時候中國大陸經濟成長率數字沒有維持本來有的5%、6%，主要受到零售業購買力下滑，但中國大陸也很努力，並推出營建、房地產政策來刺激經濟，在某情況下是很有效的，只要中國大陸決定一個方向要拚命就會拚命，因此應該有一點樂觀性，不然整個全球經濟也會受影響。

對於美國這次升息3碼，台灣只升息半碼會不會太少？徐旭東說，你不能這樣講，這是看各國通膨情況，美國通膨率超過8%是比較高，所以要很重的打一下，其實，美國聯準會很少有這樣的升幅，這次這樣的作法真的是通膨太高，一定要想辦法讓它降下來，但打擊通膨全部靠貨幣政策是很辛苦，要貨幣政策與財政政策合併使用。

對於市場預期央行還會再升息，會不會擔心通膨越打越高？遠銀總經理周添財則表示，台灣通膨率相對不高，主要是因進口物價的關係，但他相信央行會採取適當政策，當然，升息另外也是控制房價，房價下來，通膨也會受控制，而央行升息半碼同時，也調升存款準備率1碼，他認為，存款準備率會有間接打房效果，銀行貸放會更謹慎。

至於外界擔心新台幣貶值會讓通膨更難解，進一步影響消費？徐旭東說，零售業應該有受到一些打擊，中小企業也有，加上入境旅客也變少，但他覺得台灣仍了不起，消費者口袋還是有錢，要花的還是會花，台灣某角度來講消費力有下來，但沒到這程度，會不會再下去，要看疫情及油價，但很難一口氣解決，只是現在剛要開放出國觀光，很多人已準備好出國的錢，只是還沒花出去。

另外，對於國內金融併購再起，遠銀今日股東會也通過私募增資百億元，外界也關注遠銀是否也有併購計畫？徐旭東強調一直都有，也有很多人來找，尤其是國外銀行，希望有台灣的銀行可以協助他們，但要合併很簡單，實際上也有很多問題要思考。周添財也談到，「我們也希望有併購機會，也是想去併購，但併購沒那麼簡單」。

升息半碼／央行動用存準率是高招　專家：兼具打房效果

升息半碼／熱錢才是關鍵！匯銀：新台幣貶破30元機率高

升息半碼／力道弱？台經院：保留下半年調整空間

升息半碼／利空需時間消化、台股回測前低　下周震盪築底

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀