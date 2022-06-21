央行升息半碼太少？徐旭東：打通膨全靠貨幣政策很辛苦

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不過，對於下半年景氣，徐旭東表示，兩個禮拜前跟現在又不一樣，但還是樂觀看待，當然，悲觀的事情也有，因為這段時候中國大陸經濟成長率數字沒有維持本來有的5%、6%，主要受到零售業購買力下滑，但中國大陸也很努力，並推出營建、房地產政策來刺激經濟，在某情況下是很有效的，只要中國大陸決定一個方向要拚命就會拚命，因此應該有一點樂觀性，不然整個全球經濟也會受影響。
對於美國這次升息3碼，台灣只升息半碼會不會太少？徐旭東說，你不能這樣講，這是看各國通膨情況，美國通膨率超過8%是比較高，所以要很重的打一下，其實，美國聯準會很少有這樣的升幅，這次這樣的作法真的是通膨太高，一定要想辦法讓它降下來，但打擊通膨全部靠貨幣政策是很辛苦，要貨幣政策與財政政策合併使用。
對於市場預期央行還會再升息，會不會擔心通膨越打越高？遠銀總經理周添財則表示，台灣通膨率相對不高，主要是因進口物價的關係，但他相信央行會採取適當政策，當然，升息另外也是控制房價，房價下來，通膨也會受控制，而央行升息半碼同時，也調升存款準備率1碼，他認為，存款準備率會有間接打房效果，銀行貸放會更謹慎。
至於外界擔心新台幣貶值會讓通膨更難解，進一步影響消費？徐旭東說，零售業應該有受到一些打擊，中小企業也有，加上入境旅客也變少，但他覺得台灣仍了不起，消費者口袋還是有錢，要花的還是會花，台灣某角度來講消費力有下來，但沒到這程度，會不會再下去，要看疫情及油價，但很難一口氣解決，只是現在剛要開放出國觀光，很多人已準備好出國的錢，只是還沒花出去。
另外，對於國內金融併購再起，遠銀今日股東會也通過私募增資百億元，外界也關注遠銀是否也有併購計畫？徐旭東強調一直都有，也有很多人來找，尤其是國外銀行，希望有台灣的銀行可以協助他們，但要合併很簡單，實際上也有很多問題要思考。周添財也談到，「我們也希望有併購機會，也是想去併購，但併購沒那麼簡單」。