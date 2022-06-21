工程師險洗腎 中西醫合併雷射針灸治療 延緩腎病惡化

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住院期間，患者腎絲球過濾率持續下降至40、肌酸酐偏高1.8毫克(正常值0.6至1.2毫克)，醫師建議出院後持續中西醫共治，搭配雷射針灸緩解，延緩腎臟萎縮與腎功能退化。患者經過西醫合併科學中藥、雷射針灸治療，2個月後腎功能已進步至eGFR 68，期別由第3b期進步至第2期、肌酸酐已恢復1.1毫克、雙側腎臟大小為10公分、皮質平滑，遠離洗腎風險，病情好轉。
奇美醫學中心中醫部醫師陳曉瑱表示，快速進展性腎炎是一種急進性腎炎，因病理組織可見腎絲球中有「新月體」形成，所以又稱為「新月型腎絲球腎炎」。「新月型腎絲球腎炎」起病急、預後差、死亡率高，病人一開始會出現蛋白尿合併水腫和高血壓，若不以為意，數周內會進展到血尿、少尿或無尿，短時間內如果未及時診斷，錯過治療時機，腎功能半年內就會快速惡化，最終發展為尿毒症。
陳曉瑱說明，中醫治療快速進展性腎絲球腎炎有三個步驟，第一步清熱涼血，換句話說就是降低血管發炎反應。臨床上可用白花蛇舌草、忍冬藤、紫花地丁、赤芍、牡丹皮等降低血管發炎。第二步補陰通絡。因爲免疫複合體沈積、自體免疫攻擊，造成腎絲球的破壞。出現尿少、尿痛、全身烘熱、盜汗、煩躁、口乾舌燥、血壓高等症狀，可使用生地，麥冬、山茱萸、黃精、龜板、知母、黃柏、丹參等來補陰。中醫可使用雷射針灸調節免疫系統，降低發炎指數，防止腎小管纖維化。第三步化痰除濕。長期服用類固醇水份痰瘀會滯留體內，可使用豬苓湯、溫膽湯等清利濕熱，減緩腎功能受損導致的蛋白流失。
陳曉瑱表示，過去多數民眾會認為中藥含鉀離子恐造成腎臟負擔，但若及早以中醫介入治療，對於延緩腎臟惡化是有幫助的。最後呼籲民眾，勿忽略泡泡尿和茶色尿，定期健檢追蹤回診，及時診斷治療。