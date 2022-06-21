COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

工程師險洗腎 中西醫合併雷射針灸治療 延緩腎病惡化

▲奇美醫學中心中醫部醫師陳曉瑱表示，民眾勿輕忽尿液帶來的警訊，若尿液呈現茶色或有泡泡，建議及早就醫診治（圖／記者林怡孜攝，2022,06,21）
▲奇美醫學中心中醫部醫師陳曉瑱表示，民眾勿輕忽尿液帶來的警訊，若尿液呈現茶色或有泡泡，建議及早就醫診治（圖／記者林怡孜攝，2022,06,21）

記者林怡孜/台南報導

2022-06-21 12:01:58

25歲男性工程師因健檢報告異常求診，門診自述平時工作壓力大，血壓高，常疲累，有蛋白尿。3個月前重感冒後，腎絲球過濾率(eGFR)80下降至50(正常值約90~100)，影像學檢查後發現雙側腎臟腫大、皮質增厚、蛋白尿合併血尿，近日更出現尿少、茶色尿，下肢水腫情形。尿液檢查紅血球大於100，懷疑腎絲球腎炎，因此進行腎臟切片，病理切片顯現腎小球球囊內有新月體形成，診斷為「快速進展性腎炎」，建議住院。

我是廣告 請繼續往下閱讀

住院期間，患者腎絲球過濾率持續下降至40、肌酸酐偏高1.8毫克(正常值0.61.2毫克)，醫師建議出院後持續中西醫共治，搭配雷射針灸緩解，延緩腎臟萎縮與腎功能退化。患者經過西醫合併科學中藥、雷射針灸治療，2個月後腎功能已進步至eGFR 68，期別由第3b期進步至第2期、肌酸酐已恢復1.1毫克、雙側腎臟大小為10公分、皮質平滑，遠離洗腎風險，病情好轉。


奇美醫學中心中醫部醫師陳曉瑱表示，快速進展性腎炎是一種急進性腎炎，因病理組織可見腎絲球中有「新月體」形成，所以又稱為「新月型腎絲球腎炎」。「新月型腎絲球腎炎」起病急、預後差、死亡率高，病人一開始會出現蛋白尿合併水腫和高血壓，若不以為意，數周內會進展到血尿、少尿或無尿，短時間內如果未及時診斷，錯過治療時機，腎功能半年內就會快速惡化，最終發展為尿毒症。


陳曉瑱說明，中醫治療快速進展性腎絲球腎炎有三個步驟，第一步清熱涼血，換句話說就是降低血管發炎反應。臨床上可用白花蛇舌草、忍冬藤、紫花地丁、赤芍、牡丹皮等降低血管發炎。第二步補陰通絡。因爲免疫複合體沈積、自體免疫攻擊，造成腎絲球的破壞。出現尿少、尿痛、全身烘熱、盜汗、煩躁、口乾舌燥、血壓高等症狀，可使用生地，麥冬、山茱萸、黃精、龜板、知母、黃柏、丹參等來補陰。中醫可使用雷射針灸調節免疫系統，降低發炎指數，防止腎小管纖維化。第三步化痰除濕。長期服用類固醇水份痰瘀會滯留體內，可使用豬苓湯、溫膽湯等清利濕熱，減緩腎功能受損導致的蛋白流失。


陳曉瑱表示，過去多數民眾會認為中藥含鉀離子恐造成腎臟負擔，但若及早以中醫介入治療，對於延緩腎臟惡化是有幫助的。最後呼籲民眾，勿忽略泡泡尿和茶色尿，定期健檢追蹤回診，及時診斷治療。

打呼聲突然不見了？！醫教４招觀察睡眠呼吸中止症，防死亡風險。

國內旅遊防疫放寬！持「快篩陰」證明即可參團

為疫情帶來溫暖 「曾宇謙與朋友們音樂會」即日起售票

黃偉哲配合度高 親頒市長獎大秀高難度動作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀