工程師險洗腎 中西醫合併雷射針灸治療 延緩腎病惡化

25 歲男性工程師因健檢報告異常求診，門診自述平時工作壓力大，血壓高，常疲累，有蛋白尿。 3 個月前重感冒後，腎絲球過濾率 (eGFR)80 下降至 50( 正常值約 90~100) ，影像學檢查後發現雙側腎臟腫大、皮質增厚、蛋白尿合併血尿，近日更出現尿少、茶色尿，下肢水腫情形。尿液檢查紅血球大於 100 ，懷疑腎絲球腎炎，因此進行腎臟切片，病理切片顯現腎小球球囊內有新月體形成，診斷為「快速進展性腎炎」，建議住院。

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住院期間，患者腎絲球過濾率持續下降至 40 、肌酸酐偏高 1.8 毫克 ( 正常值 0.6 至 1.2 毫克 ) ，醫師建議出院後持續中西醫共治，搭配雷射針灸緩解，延緩腎臟萎縮與腎功能退化。患者經過西醫合併科學中藥、雷射針灸治療， 2 個月後腎功能已進步至 eGFR 68 ，期別由第 3b 期進步至第 2 期、肌酸酐已恢復 1.1 毫克、雙側腎臟大小為 10 公分、皮質平滑，遠離洗腎風險，病情好轉。

奇美醫學中心中醫部醫師陳曉瑱表示，快速進展性腎炎是一種急進性腎炎，因病理組織可見腎絲球中有「新月體」形成，所以又稱為「新月型腎絲球腎炎」。「新月型腎絲球腎炎」起病急、預後差、死亡率高，病人一開始會出現蛋白尿合併水腫和高血壓，若不以為意，數周內會進展到血尿、少尿或無尿，短時間內如果未及時診斷，錯過治療時機，腎功能半年內就會快速惡化，最終發展為尿毒症。

陳曉瑱說明，中醫治療快速進展性腎絲球腎炎有三個步驟，第一步清熱涼血，換句話說就是降低血管發炎反應。臨床上可用白花蛇舌草、忍冬藤、紫花地丁、赤芍、牡丹皮等降低血管發炎。第二步補陰通絡。因爲免疫複合體沈積、自體免疫攻擊，造成腎絲球的破壞。出現尿少、尿痛、全身烘熱、盜汗、煩躁、口乾舌燥、血壓高等症狀，可使用生地，麥冬、山茱萸、黃精、龜板、知母、黃柏、丹參等來補陰。中醫可使用雷射針灸調節免疫系統，降低發炎指數，防止腎小管纖維化。

第三步化痰除濕。長期服用類固醇水份痰瘀會滯留體內，可使用豬苓湯、溫膽湯等清利濕熱，減緩腎功能受損導致的蛋白流失。