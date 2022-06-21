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歐洲航空業大塞車！通膨、罷工加缺工　恐陷惡性循環

▲歐洲許多地方的機場近日都亂象頻傳。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲許多地方的機場近日都亂象頻傳。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-21 12:11:42

各國陸續鬆綁新冠防疫限制和出入境規定，全球也開始迎來旅遊浪潮，不過先前被大量裁縮的航空與機場服務量能卻沒那麼快恢復。除了英國，歐洲許多地方的機場都是亂象頻傳，缺工加上現有員工過勞，恐進一步拖累航空業的恢復速度。

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綜合《路透社》、《政客》等外媒報導，雖然再度大開旅遊之門好像很振奮人心，但眼下似乎仍不是歐洲的最佳旅遊時機。從布魯塞爾到華沙、阿姆斯特丹、倫敦，機場的混亂幾乎都有共同的原因，就是遊客數量從新冠封鎖中反彈的速度，比預期要快很多，但多數的行李搬運工、售票員和機組人員，先前都被解雇了，要讓人力迅速到位並非易事。

除此以外，另一個導致旅遊混亂現象的主因則是通貨膨脹，勞工怒吼要大幅加薪，參與罷工者不乏航空從業員，以比利時布魯塞爾為例，本週一就由於安檢人員罷工，導致布魯塞爾機場被迫取消所有232架航班。布魯塞爾機場發言人皮爾德（Nathalie Pierard）表示，這些現象顯然對航空公司及機場非常不利，因為隨著暑假來臨，旅客勢必只會越來越多。

報導指出，布魯塞爾的情況只是整個歐洲的縮影。由於人員短缺，倫敦的希斯羅機場要求航空公司取消 10%的航班，因為沒有足夠的人手來幫忙處理行李；阿姆斯特丹的史基浦機場已實施航班上限；瑞安航空和布魯塞爾航空的工人都參與了本週的罷工；德國最大的法蘭克福機場也因運作問題，導致漢莎航空取消了7月的1000架航班；就連廉航easyJet也被迫削減了今年夏天原定的數千架航班。

報導也提到，在疫情期間，全球航空業丟失了約230萬個職位，其中又以地勤和保安受到的打擊最嚴重，回流速度也十分緩慢，部分肇因於招聘制度及工作環境惡劣，業者表示，很多大流行期間被解僱的員工，都不願意再回到辛苦、給薪平平的航空業。

雖然德國、法國、西班牙和荷蘭的機場，都已祭出額外福利，包括加薪和獎金，鼓勵員工推薦親朋戚友加入工作，數以千計的職位也等人來應徵，但招聘的速度不足以消化遊客激增的速度，何況還有多個工會威脅要在本月及下個月發起罷工，加上後續若再有年老員工退休，願意取代的年輕工人越來越少，人力短缺問題恐怕還會持續好一段時間。


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