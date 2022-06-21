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黃珊珊未出席議會專案報告　議員批：匪夷所思、藐視議會

▲台北市副市長黃珊珊21日未出席議會財政建設委員會專案報告，遭議員批評藐視議會。（圖／記者丁上程攝，2022.06.21）
▲台北市副市長黃珊珊21日未出席議會財政建設委員會專案報告，遭議員批評藐視議會。（圖／記者丁上程攝，2022.06.21）

記者丁上程／台北報導

2022-06-21 12:16:45

台北市議會財政建設委員會今（21）日上午，針對副市長黃珊珊在市場視察的公務行程中，帶著民眾黨市議員參選人「學姊」黃瀞瑩與陳思宇一同跑行程，涉嫌違反行政中立一事召開專案報告會議。委員會方面也提前邀請黃珊珊列席會議，不過黃卻以「非部門主管不需列席」為由缺席。委員會召集人、議員林亮君就直呼「不來議會備詢讓人匪夷所思」。

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由於黃珊珊並未出席專案報告，召集人林亮君在會議中指出，黃珊珊作為違反行政中立的當事人、還身為北市府與議會的主要聯絡人，不來議會備詢讓人匪夷所思，應親自說明違反行政中立的狀況，將事情原委說明清楚。

無黨籍議員林穎孟則指出，根據《北市議會規則》，官員必要時需列席向本會報告，黃珊珊也非基層公務員，就算基層公務員有需求時也有義務到議會備詢，作為當事人的黃珊珊竟藐視議會不願備詢，根本就是傷害議會，譴責黃珊珊的行為。

社民黨議員苗博雅強調，黃珊珊曾經擔任20多年的議員，已經有豐富的資歷，現在卻還把公務員當人肉盾牌，「柯文哲口口聲聲說不要把公務員當道具，結果如今卻派了公務員擋，黃珊珊遇到事情躲在市府裡面不肯來面對。」苗博雅說，這不是限縮議會的職權，就是把公務員推出來作為選舉道具。

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