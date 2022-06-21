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吳慷仁尺度超狂！樓梯交歡、全裸自慰　「誰不為他發瘋」

▲吳慷仁（左）撲倒賈靜雯，全裸大秀好身材。（圖／翻攝Netflix YouTube）
▲吳慷仁（左）撲倒賈靜雯，全裸大秀好身材。（圖／翻攝Netflix YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-21 12:14:32

在吳慷仁裸露的精壯身材下，凸顯是實力派演員無比堅強的內心。

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金鐘影帝吳慷仁參演《媽，別鬧了》，和影后賈靜雯尬戲，性感無比的他飾演超自戀學長，全裸誘惑女主角，3秒馬賽克影片快閃躍過，瘋狂程度讓台灣網友嚇一跳，連中國粉絲都讚嘆影帝超豪放，「這個是我們能看的嗎？」

▲吳慷仁（左）抓賈靜雯的手摸胸。（圖／Netflix）
▲吳慷仁（左）抓賈靜雯的手摸胸。（圖／Netflix） 
▲吳慷仁（左）裸戰賈靜雯畫面被打馬賽克。（圖／翻攝Netflix YouTube）
▲吳慷仁（左）裸戰賈靜雯畫面被打馬賽克。（圖／翻攝Netflix YouTube）
現年39歲的吳慷仁，算是演藝圈的特殊崛起，沒有被星探挖掘的驚喜之路，沒有花美男的奪目外表，從小就扛起家計拚命打工，當過調酒師、粗工、水電工，才從雜誌、廣告模特兒慢慢敲開演員之路，這些人生閱歷豐富了他的底蘊，累積充沛情感。

拍攝《下一站幸福》暴紅，深情為愛付出的花拓也，讓觀眾為之動容，然而菜鳥初出茅廬，他面對鏡頭超緊張，一講台詞就卡住，背對鏡頭才順暢，被同事狠虧是「拉背王」，導演陳慧翎也念他：「吳建豪不會中文，台詞都講得比你好」。

▲吳慷仁和《河豚》女主角潘之敏，在樓梯間有性愛交歡戲。（圖／翻攝網路）
▲吳慷仁和《河豚》女主角潘之敏，在樓梯間有性愛交歡戲。（圖／翻攝網路）
▲吳慷仁（中）在《河豚》飾演為愛茫然的棒球教練，圍繞在女主角潘之敏和正牌女友之間。（圖／翻攝網路）
▲吳慷仁（中）在《河豚》飾演為愛茫然的棒球教練，圍繞在女主角潘之敏和正牌女友之間。（圖／翻攝網路）
從偶像劇出發，吳慷仁並不愛演霸道總裁愛上清純少女的戲碼，反而偏愛非主流電影，將身體完全交給藝術，配合導演、劇本演繹大尺度鏡頭，在《河豚》裡的沉默棒球教練，和女主角在樓梯間交歡，背部全裸沒有在怕，《白蟻：慾望謎網》的背影自慰戲，狂瘦17公斤後的瘦骨嶙峋，被導演讚美從背肌就能看出，他用盡全身細胞演戲，這一幕讓人印象深刻。

▲吳慷仁在電影《白蟻》穿上女性內衣褲，自嘲「像金剛芭比」。（擷取自YouTube）
▲吳慷仁在電影《白蟻》穿上女性內衣褲，自嘲「像金剛芭比」。（圖／擷取自YouTube）
▲吳慷仁演出全裸對著鏡子打手槍的戲碼，坦言「當下很難專注。」（圖／擷取自YouTube）
▲吳慷仁演出全裸對著鏡子打手槍的戲碼，坦言「當下很難專注。」（圖／擷取自YouTube）
人要狠，才能站得穩！沒有幕後金主力撐，吳慷仁勇闖星河全靠拚，忽胖忽瘦，為戲增肥減重，都是家常便飯，他可以3餐只吃茶葉蛋、水果減肥，狂跑操場脫水，10天甩掉8公斤，也可以為角色孤立自己，默默增胖20公斤嚇壞眾人，橡皮人影帝當之無愧！

先是自律，然後悄悄驚豔眾人！表現受到矚目，吳慷仁有了自信，不顧形象演得自在，在鏡頭前釋放肉體，胖瘦自如，還能男女無縫轉換，《華燈初上》風采迷人的「寶媽媽」，穿旗袍踩高跟鞋騷氣熱舞，被脫個精光綁在電線桿上，讓人為之心痛，全心投入角色的表現，已被看好入圍金鐘獎。

▲吳慷仁（中）飾演愛扮女裝的媽媽桑，為戲學跳舞、穿高跟鞋。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲吳慷仁（中）飾演愛扮女裝的媽媽桑，為戲學跳舞、穿高跟鞋。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
從漸凍人、花心導演演到警察、律師，吳慷仁熱愛挑戰自我，每回殺青總說不想再重來，卻一次次投入複雜內心角色，沒有經紀公司撐腰，自己洽談工作，有女友也大方公開，毫無偶像包袱，反倒顯得自在，擁有「劇拋臉」演技，卻不著急到中國撈錢拍戲，反而讓對岸觀眾對他越感興趣，《媽，別鬧了》僅3秒快閃畫面，就讓粉絲讒到不行，嘆讚「誰能拒絕吳慷仁？每個夏天都在為他發瘋」、「犧牲好大，影帝一定是你」、「吳慷仁精準踩在我的審美點上」、「已經幻想跟他在床上了」。

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