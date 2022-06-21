OPPO A77登場！5G手機免萬元 輕薄、大電量專攻中階用戶
OPPO今(21)日宣布一次推出A系列2款新機A77 5G及A57，主打輕薄機身、高續航力和平價優勢。搭載5000mAh大電量電池與33W SUPERVOOC 超級閃充；其中A77 5G首次下放超線性立體聲雙喇叭，音量提升近2倍。A77 5G 6+128GB售價8490元，於OPPO體驗店、網路商店以及台灣大哥大獨家開賣，6/24推出。A57 4+64GB版本，售價5,490元，將在7/1正式上市。
OPPO A77 5G承襲A系列的強勁續航，搭載MediaTek Dimensity 810 5G晶片，配置5000mAh大電量，將原先18W快速充電升級成33W SUPERVOOC超級閃充，30分鐘內可將手機充至53%，睡眠待機最佳化可在夜間不插電的情況下，僅消耗電量2%，透過AI演算法，智慧識別用戶睡眠習慣，優化夜間待機功耗。配備90Hz高色域煥彩螢幕，螢幕覆蓋100% DCI-P3色域，色彩準確率更高，內建超線性立體聲雙喇叭，輸出的最大音量是前代產品的兩倍。
相機部分，OPPO A77 5G 配置4800萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭；其中景深鏡頭能夠精準辨識人像與背景、虛化景深。前鏡頭搭載的「人像美顏」可自動辨識使用者的視覺年齡，提供最佳化的美顏效果並利用演算法的運算能夠還原更多真實細節。A77 5G 6+128GB售價8490元，於OPPO體驗店、網路商店以及台灣大哥大獨家開賣
OPPO 同一時間也宣布將在7/1 正式開賣OPPO A57，採用MediaTek Helio G35八核心處理器，搭載5000mAh大電量，支援33W SUPERVOOCTM 超級閃充，整體機身重量僅187g，配上7.99mm超薄機身與2D直角中框設計，提升攜帶上的便利性和使用體驗。另外，A57經過專業團隊跌落、防塵防水、溫度等測試，強化了防刮耐磨的表現，支援IP54防塵防水。
A57配備6.5吋大螢幕，搭配全天候AI智慧護眼模式自動偵測環境光源，若切換到護眼螢幕模式，可降低螢幕的藍光，長時間看電子書、玩遊戲，眼睛也不會過度疲勞。除此之外，內建立體聲雙喇叭，提供更全面的聲音來源，最高可達85dB，為用戶在觀看電影帶來最大的視聽饗宴。不僅如此，在吵雜的環境，可開啟超級音量模式，將響度提升至2倍。在拍攝方面OPPO A57搭載1300萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭。A57 4+64GB版本售價5,490元，7/1正式上市。