卡達世足球迷證改回中華台北 外交部譴責：政治染指賽事
世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）註冊系統將我國人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），外交部今 (21)日譴責中國以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事。
外交部今日例行記者會上，副發發言人崔靜麟表示，對卡達世界盃足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與我國諮商的情形下，直接將世界盃足球賽「球迷證」註冊系統有關我國人的國籍標示，從「台灣」再改為「中華台北」，外交部表示高度遺憾；對中國政府恃強凌弱，無視國際社會對本案的關注及各界給予台灣的支持，一再公然以其虛構的「一中原則」，持續在國際間矮化台灣、製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事，外交部再度給予強烈的譴責。
外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府持續在國際間散播台灣是中國一部分的不實論述，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。
外交部表示，將續與中華足球協會密切協調，在同時兼顧我國球迷權益及尊嚴的前提下，持續與世界盃足球賽主辦單位坦誠溝通，尋求其他正面積極的作法。