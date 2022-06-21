台北喜來登又推巨蟹座壽星優惠 爽吃龍蝦牛排再送氣泡酒
星座是巨蟹座的朋友請注意！先前推出雙子壽星專案一週就秒殺、深受好評的台北喜來登飯店，這次瞄準巨蟹座的朋友推出第二波優惠，即日起到7月22日祭出「巨蟹座壽星專案」，期間雙人入住台北喜來登只要4299元，加價499元除了可以吃到價值3300元的肋眼牛排、龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚沙拉與甜點慶生外，再加碼贈送「法國白中白氣泡酒」1瓶，換算下來每人每晚只需2150元起，和好友們住進飯店精心布置的生日客房吃好住好，以美食美酒慶祝生日！
台北喜來登飯店表示，越來越多消費者選擇在飯店慶生，除可享受各種飯店設施服務外，還有房內生日驚喜讓壽星備受寵愛，看好慶生商機，推出壽星獨享優惠專案往往很快就秒殺一空。本次專案入住加價499元即可享用超人氣蘋果木燻烤肋眼牛排或可選擇爐烤豬肋排外，還有整尾龍蝦入饌的蒜味龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚綜合沙拉、巧克力布朗尼等與特製蛋糕慶祝，再贈送價值千元的法國白中白氣泡酒750ml。隔天早上再跟好友們享受Buffet之王豐盛早餐，還能體驗各式設施與暢看強檔電影。
即將迎接炎夏暑假的到來，許多飯店餐飲業者陸續推出各式異國美食，先以味蕾旅行滿足民眾的出國期待，台中豐邑Moxy酒店於6月26日起至9月30日每週日11:00-14:00，於飯店頂樓Rooftop XOXO推出週日高空早午餐限時優惠，點用任一款早午餐即贈「XOXO獨家特調─夏日檸檬飲」一杯，讓網美食客享藉由酸甜爽口的味蕾刺激去除炙夏暑氣，開胃暢享夏日異國美食。
另外，暑假就快到了，以玩樂、奔放、精心為品牌主軸概念的台中Moxy酒店，位於頂樓的Rooftop XOXO主打亞洲、美式雙風格的餐點呈現，搭配半戶外露台式餐廳設計，打造一覽無遺的絕佳視野。選在今日夏至推出限時優惠，凡6月26日起至9月30日每週日到Rooftop XOXO點用早午餐一份，就送「XOXO獨家特調─夏日檸檬飲」一杯，可隨喜好任選指定口味糖漿─青蘋果、百香果或覆盆莓做調配，炎炎夏日的午後，酸甜適中的氣泡飲品正是解膩開胃的消暑選擇。
XOXO高空早午餐包含點餐率最高的美式人氣餐點「德州炸雞鬆餅」，酥脆多汁的炸雞搭配外酥內軟的鬆餅，淋上香甜不膩的小農蜂蜜，在鹹甜之間衝撞出協調的美味；台式經典代表「半筋半肉紅燒牛肉麵」，嚴選黃金比例的鹹香牛肉與Q彈牛筋加入濃郁醇厚湯頭，麵條吸附飽滿湯汁後入口香滑順口，享受意猶未盡的台灣道地美味；XOXO高空早午餐主餐另有「紐約炭烤雞肉」、「聖路易斯BBQ炭烤豬肋排」及「Moxy海陸咖哩飯」多道異國美味等。