中捷營運滿意度逾9成 盧秀燕：疫情後盼加強人流與營運

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台中捷運公司董事長林志盈今日於市政會議進行專案報告「中捷慶週年、陪你走更遠」。林董事長說，台中捷運營運首年服務即獲市民肯定，整體滿意度達9成3，未來仍持續精進，提供更優質的運輸服務。例如，各車站均設有無障礙設施空間，讓不論是輪椅族、身障朋友、推嬰兒車、攜帶兒童或是拖著大行李的朋友，都能在捷運裡輕鬆的來去自如，歡迎旅客持續支持中捷，期許攜手邁向美好未來「Better together」。
林董事長說，中捷相當穩定可靠，通車營運前進行為期8個月的「系統可用度驗證」，系統可用度成績達99.999%；今年營運可靠度指標MKBF（每發生一次延誤5分鐘以上事件的平均行駛車廂公里數）年度目標為90萬車廂公里，營運至今約達136.1萬車廂公里。
此外，中捷公司於去年9月1日起推出「捷粉回饋專案」，民眾持電子票證搭乘捷運，每月搭乘30次以上即可享現金回饋，最多回饋30%，捷粉回饋人數以今年3月2,156人最多，回饋金達50.8萬元。
交通局長葉昭甫今日則補充「捷運接駁計畫」推動進度，他說，截至昨日，iBike已完成1,107站，捷運18站皆有iBike租賃站，將持續增設iBike站點，並提升周轉率、推動保險保障。此外，目前捷運沿線18個車站周邊公車路線已達102條，為強化捷運聯外接駁，也已新闢9條公車路線、微調12條公車路線、闢建4條與捷運高重疊公車路線。