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中捷營運滿意度逾9成 盧秀燕：疫情後盼加強人流與營運

▲市長盧秀燕主持線上市政會議，肯定中捷營運績效，也盼疫情後加強人流與營運。（圖／市府提供）
▲市長盧秀燕主持線上市政會議，肯定中捷營運績效，也盼疫情後加強人流與營運。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-21 12:36:21

台灣中部首條捷運─台中捷運綠線，通連逾一週年來，儘管遭遇新冠肺炎疫情等多項考驗，但在市府團隊努力下，營運首年服務仍獲市民肯定，滿意度高達93。台中市長盧秀燕今(21)日於市政會議上表示，期盼疫情趨緩後持續加強人流及營運。

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盧市長表示，市府以打造「交通任意門」為目標，過去三年交通工具大為翻轉，透過捷運綠線通車、iBike三倍增、雙十公車、小黃公車、電動公車，打造有特色、節能減碳的城市交通。她也感謝中央日前通過捷運藍線環評，目前市府萬事皆備，希望行政院儘速核定，市府就可以開工，回應市民的殷切期盼。

台中捷運公司董事長林志盈今日於市政會議進行專案報告「中捷慶週年、陪你走更遠」。林董事長說，台中捷運營運首年服務即獲市民肯定，整體滿意度達93，未來仍持續精進，提供更優質的運輸服務。例如，各車站均設有無障礙設施空間，讓不論是輪椅族、身障朋友、推嬰兒車、攜帶兒童或是拖著大行李的朋友，都能在捷運裡輕鬆的來去自如，歡迎旅客持續支持中捷，期許攜手邁向美好未來「Better together」。

林董事長說，中捷相當穩定可靠，通車營運前進行為期8個月的「系統可用度驗證」，系統可用度成績達99.999%；今年營運可靠度指標MKBF（每發生一次延誤5分鐘以上事件的平均行駛車廂公里數）年度目標為90萬車廂公里，營運至今約達136.1萬車廂公里。

此外，中捷公司於去年91日起推出「捷粉回饋專案」，民眾持電子票證搭乘捷運，每月搭乘30次以上即可享現金回饋，最多回饋30%，捷粉回饋人數以今年32,156人最多，回饋金達50.8萬元。

交通局長葉昭甫今日則補充「捷運接駁計畫」推動進度，他說，截至昨日，iBike已完成1,107站，捷運18站皆有iBike租賃站，將持續增設iBike站點，並提升周轉率、推動保險保障。此外，目前捷運沿線18個車站周邊公車路線已達102條，為強化捷運聯外接駁，也已新闢9條公車路線、微調12條公車路線、闢建4條與捷運高重疊公車路線。



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