中捷營運滿意度逾9成 盧秀燕：疫情後盼加強人流與營運

台灣中部首條捷運─台中捷運綠線，通連逾一週年來，儘管遭遇新冠肺炎疫情等多項考驗，但在市府團隊努力下，營運首年服務仍獲市民肯定，滿意度高達 9 成 3 。台中市長盧秀燕今 (21) 日於市政會議上表示，期盼疫情趨緩後持續加強人流及營運。

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盧市長表示，市府以打造「交通任意門」為目標，過去三年交通工具大為翻轉，透過捷運綠線通車、 iBike 三倍增、雙十公車、小黃公車、電動公車，打造有特色、節能減碳的城市交通。她也感謝中央日前通過捷運藍線環評，目前市府萬事皆備，希望行政院儘速核定，市府就可以開工，回應市民的殷切期盼。

台中捷運公司董事長林志盈今日於市政會議進行專案報告「中捷慶週年、陪你走更遠」。林董事長說，台中捷運營運首年服務即獲市民肯定，整體滿意度達 9 成 3 ，未來仍持續精進，提供更優質的運輸服務。例如，各車站均設有無障礙設施空間，讓不論是輪椅族、身障朋友、推嬰兒車、攜帶兒童或是拖著大行李的朋友，都能在捷運裡輕鬆的來去自如，歡迎旅客持續支持中捷，期許攜手邁向美好未來「 Better together 」。

林董事長說，中捷相當穩定可靠，通車營運前進行為期 8 個月的「系統可用度驗證」，系統可用度成績達 99.999% ；今年營運可靠度指標 MKBF （每發生一次延誤 5 分鐘以上事件的平均行駛車廂公里數）年度目標為 90 萬車廂公里，營運至今約達 136.1 萬車廂公里。

此外，中捷公司於去年 9 月 1 日起推出「捷粉回饋專案」，民眾持電子票證搭乘捷運，每月搭乘 30 次以上即可享現金回饋，最多回饋 30% ，捷粉回饋人數以今年 3 月 2,156 人最多，回饋金達 50.8 萬元。