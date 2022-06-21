COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柯文哲喊建金廈大橋　顏若芳：國安無知怎選總統？

▲柯文哲喊出興建金廈大橋，引發論戰。（圖／資料照）
▲柯文哲喊出興建金廈大橋，引發論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-21 12:54:25

民眾黨主席柯文哲日前表示，金門、廈門近在咫尺，應興建金廈大橋。民進黨立偉何志偉今（21）日表示，自己是台北市八二三砲戰戰友協會「編號0001」的會員，實在無法同意這樣的看法，若是興建一座橋恐會增加很多風險，不可不慎；民進黨台北市議員參選人顏若芳也說，柯文哲秀出了自己「國安無知」的底線，這樣怎麼選總統？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲顏若芳說，（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲顏若芳說，台北市身為台灣首都，需要更有國際觀、更有國安意識的領袖，不需要下一個柯市長的出現，而台灣，也不需要「柯總統」的出現。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
何志偉說，他要提出幾個疑問，包含為什麼要蓋金廈大橋？建構金廈大橋的背後邏輯是什麼？為什麼會有這樣的思考？是否有詢問過金門人的意見？經費要花費多少是否有精算過？希望柯文哲可以說明清楚。

何志偉說，他是台北市八二三砲戰戰友協會「編號0001」的會員，在2016年時，他爭取讓台北市有了一座八二三砲戰紀念公園，公園內也有國防部提供的一門823砲戰留下來的加農砲，以及海軍軍艦上面的砲台，具有象徵意義。

何志偉表示，現在烏俄戰爭，因為是平地、陸地相連的的關係，所以俄羅斯直接長驅直入，進攻烏克蘭的領地，而台灣與中國之間，相隔一個台灣海峽，可以說是天然的海門天險，是阻止中國若是有意要軍事犯台的很大要衝。但若是興建金廈大橋以後，恐怕會增加很多風險，可以說是不可不慎，「希望柯市長三思、慎思」。

顏若芳也說，早在2019年中共丟出金廈大橋方案時，陸委會就已經打臉「現階段並無必要性及急迫性」，且強調中共單方面進行工程規劃，皆以統一為前提，存在分化台灣的意圖。結果這時候柯文哲再度拋出金廈大橋構想，力挺中共對台計畫其中一環，不僅自己甘為中共在台代言人，更讓台灣民眾黨淪為中共在台支部。

顏若芳表示，柯文哲早已對大眾明示自己想選總統，身為2024年台灣總統的潛在候選人，在烏俄戰爭未歇之際講出這種論述，就只是秀出了自己「國安無知」的底線，稱了中共的野心，置台灣2300萬人民性命於不顧。

顏若芳表示，柯文哲年底就要卸任台北市長了，台北市身為台灣首都，需要更有國際觀、更有國安意識的領袖，不需要下一個柯市長的出現，而台灣，也不需要「柯總統」的出現。

「金廈大橋」可反攻大陸？基進：柯文哲趁機挖角深藍

柯文哲提金廈大橋　鄭運鵬：搞不好還會提兩岸高鐵

蔣萬安終提政見「青銀換居」　趙怡翔：證明缺乏改革力

高虹安假日赴新竹拍照打卡　沈慧虹：里長們說她像觀光客

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀