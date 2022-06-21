柯文哲喊建金廈大橋　顏若芳：國安無知怎選總統？

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何志偉說，他是台北市八二三砲戰戰友協會「編號0001」的會員，在2016年時，他爭取讓台北市有了一座八二三砲戰紀念公園，公園內也有國防部提供的一門823砲戰留下來的加農砲，以及海軍軍艦上面的砲台，具有象徵意義。
何志偉表示，現在烏俄戰爭，因為是平地、陸地相連的的關係，所以俄羅斯直接長驅直入，進攻烏克蘭的領地，而台灣與中國之間，相隔一個台灣海峽，可以說是天然的海門天險，是阻止中國若是有意要軍事犯台的很大要衝。但若是興建金廈大橋以後，恐怕會增加很多風險，可以說是不可不慎，「希望柯市長三思、慎思」。
顏若芳也說，早在2019年中共丟出金廈大橋方案時，陸委會就已經打臉「現階段並無必要性及急迫性」，且強調中共單方面進行工程規劃，皆以統一為前提，存在分化台灣的意圖。結果這時候柯文哲再度拋出金廈大橋構想，力挺中共對台計畫其中一環，不僅自己甘為中共在台代言人，更讓台灣民眾黨淪為中共在台支部。
顏若芳表示，柯文哲早已對大眾明示自己想選總統，身為2024年台灣總統的潛在候選人，在烏俄戰爭未歇之際講出這種論述，就只是秀出了自己「國安無知」的底線，稱了中共的野心，置台灣2300萬人民性命於不顧。
顏若芳表示，柯文哲年底就要卸任台北市長了，台北市身為台灣首都，需要更有國際觀、更有國安意識的領袖，不需要下一個柯市長的出現，而台灣，也不需要「柯總統」的出現。