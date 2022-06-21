藍炒作江聰淵舊案　宜蘭綠營：林姿妙拚連任敗象已現

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接著，江聰淵說，他願為宜蘭縣政與發展而戰，請國民黨候選人正面以對。歡迎國民黨的候選人，針對城鄉規劃、高鐵通車、青年就業、經濟發展、廉能政治、治安交通、社會福利等政策，雙方對於政策優劣、執行成效、未來方向進行候選人的辯論，因為這是宜蘭人的頭等大事，也是年底選戰最關鍵的戰場。
對於國民黨團議員一再要轉移焦點的無端指摘、抹黑等行徑，江聰淵呼籲，國民黨團議員可以停止了。政黨之爭貴在良性競爭，要競爭就該針對宜蘭縣政與發展來討論，透過候選人之間的討論辯證來爭取鄉親支持才對，縣籍議員領納稅人薪水，監督縣政才是縣民託付的職責所在，不要淪為黨的打手，既對不起選民，也辜負縣議員的職責。
來自宜蘭的前民進黨青年部主任吳濬彥也說，現在全宜蘭縣的國民黨議員，天天在想新聞梗找機會開記者會去批評跟監督江聰淵，他認為這是因為林姿妙集團爭取連任的敗象已現，因為林姿妙集團身陷貪腐弊案之中，且更重要的是這幾年的縣政工作除了花錢、發錢做齊頭式福利拿不出選民有感的政績，只能吃吃以前民進黨留下的環保政績菜尾來拿縣民滿意度。
吳濬彥說，別忘了宜蘭還是一個資訊傳遞上不是那麼方便的地方，只要靠著國民黨擅長的耳語部隊以及收編收買，還是可能讓一些民眾動搖改變宜蘭的決心。只要輕忽了，最後他們還是會心軟把票投給了林姿妙。
吳濬彥表示，許多宜蘭子弟都在外縣市讀書、討生活，唯有靠社群的力量才有辦法把宜蘭的真實情況揭露給他們看。