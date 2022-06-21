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藍炒作江聰淵舊案　宜蘭綠營：林姿妙拚連任敗象已現

▲林姿妙執政爭議不斷，過往曾被指出「不會看公文」。（圖／資料照）
▲林姿妙執政爭議不斷，過往曾被指出「不會看公文」。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-21 13:10:48

國民黨宜蘭縣議會黨團今（21）日再攻民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵曾因砂石案判刑3個月，江聰淵表示，「面對司法，我從未迴避，請國民黨停止再用這種烏賊戰術，轉移林姿妙被列圖利案被告，及與特定人士異常金流的弊案焦點」，他也再次呼籲，國民黨議員應回頭督促林姿妙、監督縣政，林姿妙身為縣長才是該說清楚、講明白的人。

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▲宜蘭縣長候選人江聰淵表示，（圖／記者葉政勳攝影）
▲江聰淵說，想要用抹黑江聰淵來圍魏救趙，無法證明林姿妙的清白。（圖／記者葉政勳攝）
江聰淵表示，國民黨找錯對象。偵辦國民黨及貪汙圖利罪嫌的單位是廉政署與檢調單位，想要用抹黑江聰淵來圍魏救趙，無法證明林姿妙的清白，這一點，國民黨議會黨團搞錯方向，也用錯力。

接著，江聰淵說，他願為宜蘭縣政與發展而戰，請國民黨候選人正面以對。歡迎國民黨的候選人，針對城鄉規劃、高鐵通車、青年就業、經濟發展、廉能政治、治安交通、社會福利等政策，雙方對於政策優劣、執行成效、未來方向進行候選人的辯論，因為這是宜蘭人的頭等大事，也是年底選戰最關鍵的戰場。

對於國民黨團議員一再要轉移焦點的無端指摘、抹黑等行徑，江聰淵呼籲，國民黨團議員可以停止了。政黨之爭貴在良性競爭，要競爭就該針對宜蘭縣政與發展來討論，透過候選人之間的討論辯證來爭取鄉親支持才對，縣籍議員領納稅人薪水，監督縣政才是縣民託付的職責所在，不要淪為黨的打手，既對不起選民，也辜負縣議員的職責。

來自宜蘭的前民進黨青年部主任吳濬彥也說，現在全宜蘭縣的國民黨議員，天天在想新聞梗找機會開記者會去批評跟監督江聰淵，他認為這是因為林姿妙集團爭取連任的敗象已現，因為林姿妙集團身陷貪腐弊案之中，且更重要的是這幾年的縣政工作除了花錢、發錢做齊頭式福利拿不出選民有感的政績，只能吃吃以前民進黨留下的環保政績菜尾來拿縣民滿意度。

吳濬彥說，別忘了宜蘭還是一個資訊傳遞上不是那麼方便的地方，只要靠著國民黨擅長的耳語部隊以及收編收買，還是可能讓一些民眾動搖改變宜蘭的決心。只要輕忽了，最後他們還是會心軟把票投給了林姿妙。

吳濬彥表示，許多宜蘭子弟都在外縣市讀書、討生活，唯有靠社群的力量才有辦法把宜蘭的真實情況揭露給他們看。

▲吳濬彥（記者黃宣尹攝影）
▲吳濬彥說，國民黨天天批評江聰淵，代表林姿妙集團爭取連任的敗象已現。（圖／記者黃宣尹攝）

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