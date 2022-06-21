冷氣搭配電扇該放哪？達人不藏了：「擺這裡」省電涼超快
夏至之後時序正式進入夏天，最近高溫炎熱熱難耐，不少民眾早就啟動家裡的冷氣，卻又擔心夏日電價讓電費大傷荷包。家電達人486先生表示，冷氣每調高1℃，約可以省下6%到10％的電費，如何將冷氣溫度調高又能維持室內的舒適涼爽，關鍵的重點有兩點：「使冷度平均」以及「加快變涼的速度」。建議可將循環扇放在冷氣出風口附近當導風扇效果最佳，若想讓室內快速換氣通風，可將風扇面向窗外吹，讓室外空氣吸入、將室內熱空氣排出，產生有效空氣循環，若家中有上下樓空間，則可將循環扇放置在樓梯最低層並面朝樓上吹，改善空氣流通。
清濾網、搭電扇加速冷房效率
想要達到冷度平均、加速變涼，還需要有其他的搭配，家電達人486先生指出，冷氣濾網的定期清潔也不能忽略，積塵過厚會導致進出風受阻，即使強力運轉也難以降低室溫。另外，開冷氣搭配電扇或循環扇能加速室內變涼的速度，特別是循環扇可吹出螺旋柱狀集中風力，效果更好。
變頻冷氣短時間離開免關機
傳統定頻冷氣會隨著室溫不斷重複啟動運轉，造成瞬間電流增大，長時間下來十分耗電。變頻冷氣在剛開啟時全速運轉以縮短冷房時間，等達到指定溫度後壓縮機不會完全停止，而是轉為較小功率，以較低轉速持續運轉，使室溫穩定、更節能。使用變頻冷氣建議不要在短時間內開開關關，若只是短暫離開1至2個小時，建議將溫度稍微調高即可。若關機，待室內一回溫重新開機又須以更高的功率啟動，反而耗電。