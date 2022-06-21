回眸女神應援「裙子飛起來」　蹲下開腿曝光N次

李恩菲（菲菲，本名李庭瑀）是中職桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員，憑清甜五官及32C、24、32好身材圈粉，2019年穿水手服拍攝基隆觀光宣傳片，回眸一笑令人過目難忘，被封為「回眸女神」，目前也擔任綜藝節目助理主持。她日前在粉專PO出一段跳應援舞的影片，短裙隨舞姿不停往上掀，還在球迷面前狂開M字腿，IG累積2.3萬瀏覽次。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼李恩菲2018年一支和范少勳合作的啤酒廣告引發關注，隔年主動報名Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」（現為Rakuten Girls），並通過徵選。（圖／李恩菲臉書、IG）▲李恩菲除了球團工作，也擔任節目《星光歡樂城》助理主持人。（圖／李恩菲臉書）▲回眸的李恩菲電力萬鈞。（圖／李恩菲IG）菲菲分享跳中場舞的個人直拍影片，只見她穿22號紫色隊服，搭配黑色膝上百褶裙，隨重拍音樂賣力舞動，除了白嫩美腿吸睛，幾個快速旋轉又立刻蹲下的動作，裙子數度掀起，深色底褲露出，接著又背對觀眾，開腿、噘臀，做出多個M字腿，忽隱忽現的性感及挑逗功力，令人難以招架。▲▼菲菲舉手投足魅力四射。（圖／李恩菲IG）▲▼菲菲跳舞動作太大，短裙飛起數次，安全褲曝光。（圖／李恩菲IG）▲▼菲菲開M字腿。（圖／李恩菲IG）網友看完影片意猶未盡，「好好看」、「真的是女神」、「已案讚追蹤」、「想入菲菲」、「愛了！愛了」、「眼神超性感」、「菲菲跳起來就是好看」，臉書也有1.8萬觀看次。菲菲先前PO出一張在公共盥洗室的自拍，她著連身泳裝，側身提臀，除了S曲線畢露，肉感臀部及蜜大腿也很吸睛，身材好的沒話說。（編輯：楊穎軒）▲李恩菲秀蜜桃臀。（圖／李恩菲IG） 在 Instagram 查看這則貼文 🐰李恩菲x菲菲Aviva ²² 💕（@aviva_1028）分享的貼文Formosa Sexy女孩裙子太短！露底瞬間被拍下 微笑線洩光「性愛女教官」穿丁字泳褲開腿 正背面效果極度害羞「真人娜美老婆」根本是假的？連千毅終於揭開真相媽超商借廁所「瞄成人A片區倒退嚕」!大喊那不是我女兒嗎