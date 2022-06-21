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回眸女神應援「裙子飛起來」　蹲下開腿曝光N次

▲啦啦隊女神李恩菲分享應援舞影片。（圖／李恩菲IG）
▲啦啦隊女神李恩菲分享應援舞影片。（圖／李恩菲IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-21 14:15:432022-06-21 14:31:28

李恩菲（菲菲，本名李庭瑀）是中職桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員，憑清甜五官及32C、24、32好身材圈粉，2019年穿水手服拍攝基隆觀光宣傳片，回眸一笑令人過目難忘，被封為「回眸女神」，目前也擔任綜藝節目助理主持。她日前在粉專PO出一段跳應援舞的影片，短裙隨舞姿不停往上掀，還在球迷面前狂開M字腿，IG累積2.3萬瀏覽次。

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▲▼李恩菲2018年一支和范少勳合作的啤酒廣告引發關注，隔年主動報名Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」（現為Rakuten Girls），並通過徵選。（圖／李恩菲臉書）
▲▼李恩菲2018年一支和范少勳合作的啤酒廣告引發關注，隔年主動報名Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」（現為Rakuten Girls），並通過徵選。（圖／李恩菲臉書、IG）
▲▼李恩菲2018年一支和范少勳合作的啤酒廣告引發關注，隔年主動報名Lamigo桃猿啦啦隊「LamiGirls」（現為Rakuten Girls），並通過徵選。（圖／李恩菲臉書、IG）
▲李恩菲除了球團工作，也擔任節目《星光歡樂城》助理主持人。（圖／李恩菲臉書）
▲李恩菲除了球團工作，也擔任節目《星光歡樂城》助理主持人。（圖／李恩菲臉書）
▲回眸的李恩菲電力萬鈞。（圖／李恩菲IG）
▲回眸的李恩菲電力萬鈞。（圖／李恩菲IG）
菲菲分享跳中場舞的個人直拍影片，只見她穿22號紫色隊服，搭配黑色膝上百褶裙，隨重拍音樂賣力舞動，除了白嫩美腿吸睛，幾個快速旋轉又立刻蹲下的動作，裙子數度掀起，深色底褲露出，接著又背對觀眾，開腿、噘臀，做出多個M字腿，忽隱忽現的性感及挑逗功力，令人難以招架。

▲▼菲菲舉手投足魅力四射。（圖／李恩菲IG）
▲▼菲菲舉手投足魅力四射。（圖／李恩菲IG）
▲▼菲菲舉手投足魅力四射。（圖／李恩菲IG）
▲菲菲跳舞動作太大，短裙飛起數次，安全褲曝光。（圖／李恩菲IG）
▲▼菲菲跳舞動作太大，短裙飛起數次，安全褲曝光。（圖／李恩菲IG）
▲▼菲菲跳舞動作太大，短裙飛起數次，安全褲曝光。（圖／李恩菲IG）
▲▼菲菲開M字腿。（圖／李恩菲IG）
▲▼菲菲開M字腿。（圖／李恩菲IG）
▲▼菲菲開M字腿。（圖／李恩菲IG）
網友看完影片意猶未盡，「好好看」、「真的是女神」、「已案讚追蹤」、「想入菲菲」、「愛了！愛了」、「眼神超性感」、「菲菲跳起來就是好看」，臉書也有1.8萬觀看次。菲菲先前PO出一張在公共盥洗室的自拍，她著連身泳裝，側身提臀，除了S曲線畢露，肉感臀部及蜜大腿也很吸睛，身材好的沒話說。（編輯：楊穎軒）

▲李恩菲秀蜜桃臀。（圖／李恩菲IG）
▲李恩菲秀蜜桃臀。（圖／李恩菲IG）

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