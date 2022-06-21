巡演最終場「波麗露在高雄」周末走入岡山回到鳳山衛武營
舞蹈與日常風景相遇！衛武營國家藝術文化中心駐地藝術家周書毅發起在公共空間上演的舞蹈推廣計畫「波麗露在高雄」，重製舞作《1875拉威爾與波麗露》，將演出帶出劇場，並且與在地文化歷史緊密連結，讓平時沒有機會機觸到表演藝術的民眾，在熟悉的日常中用新的角度觀看現代舞蹈。此次巡演最終3場演出，將在周末（6月25日、6月26日）、依序在岡山文化中心以及衛武營榕樹廣場演出。
「波麗露在高雄」計畫自4月23日在高雄火車站下沉廣場首演起，展開連續9個周末的高雄跨區巡演，採取不搭台、不架燈因地制宜的方式，深入城市各地的新興文化場域、歷史人文地景等場所，編舞家周書毅帶領35位舞者和許多工作人員，克服天候變化等各式挑戰，在高雄各地輪番起舞。在不同空間區域，與在地民眾的日常生活有機互動，讓每一場次都是獨一無二的演出呈現。
舞蹈家周書毅提到：「這28場的演出，每一場都會隨著區域場地條件的不同，而有不同的編排走位，如果遇到雨天，更會有晴天雨天兩套演出的版本，對舞者與團隊來說是件辛苦的挑戰，但大家都清楚感受到走入群眾，走入在地日常所帶來的感動。」
衛武營6月26日場次，獨立舞者和左營高中舞蹈班學生，共35位舞者首度合體演出。為讓觀眾感受節目走過14區28場的能量總和，團隊特別蒐集過去數周在各地演出的影像紀錄，將在演出前於榕樹廣場進行影片放映，讓觀眾重溫各場演出的辛勞和感動，然後和各場演出協助單位代表與當地人士，一起走入現場的演出。有關「波麗露在高雄」計畫與衛武營其他節目和活動資訊，可至衛武營官網查詢。