快訊／本土確診+56339！死亡個案增115人　境外移入65例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增115例本土病例死亡個案，為69例男性，46例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、107例具慢性病史、72例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至6月18日，死亡日期介於5月22日至6月18日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增65例境外移入個案中，為43例男性，22例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、西班牙、英國、新加坡及越南各2例、丹麥、馬來西亞、奧地利、美國及泰國各1例移入，另52例感染國家調查中。入境日介於今年5月19日至6月20日。
指揮中心統計，截至目前國內累計12,881,684例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,492,174例排除)，其中3,387,061例確診，分別為13,924例境外移入、3,373,083例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,480例COVID-19死亡病例，其中5,465例本土，個案居住縣市分布為新北市1,518例、臺北市828例、臺中市470例、桃園市446例、高雄市415例、臺南市309例、彰化縣240例、屏東縣197例、基隆市151例、宜蘭縣121例、南投縣119例、雲林縣113例、苗栗縣87例、花蓮縣83例、新竹縣及嘉義縣各82例、臺東縣73例、嘉義市67例、新竹市47例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。