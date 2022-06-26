退休才學用電腦　日「銀髮科技教母」80歲開發遊戲獲賞識

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一直單身的她，退休後在家照顧失智的母親。若宮正子發現自己逐漸和朋友疏遠，這時在電腦廣告上看見「如果擁有一台電腦，就可以足不出戶和世界交流，與人聊天。」這句話，毅然決然拿出40萬日圓買下一部電腦。
但當時電腦其實尚未普及，別說長輩了，可能連一般人都不太會用，但對若宮正子來說這不足以阻撓她接觸新事物的決心，雖然若宮正子表示「剛開始與其說是想學習電腦，還不如說是買了一台很貴的玩具回家。當時吸引我的是好奇這台電腦裡面，有多少好玩的東西藏在裡面？」但仍努力自己摸索，還會每個禮拜到電腦賣場問店員，3個月後終於成功連上網路。
若宮正子很早就學會用智慧型手機，但她也不停思考，覺得為何沒有讓老人覺得有趣的遊戲，因此萌生開發應用程式的念頭。雖然她有想到要以日本女兒節為主題，但一開始她不會寫程式，將想法告訴宮城縣一家應用程式開發公司老闆後，於是對方建議她自己動手做，她透過Skype請教對方，最後在家中完成這款應用程式。遊戲在2017年上架，讓大家可以在玩遊戲的同時，記住這些人形娃娃的正確擺放位置，原本若宮正子還在擔心因為他不太會優化畫面，會因為畫面太醜被退回來，沒想到這款遊戲一次就通過審查，也意外地大受歡迎，一上市就達到四十萬次下載量。
除了「hinadan」之外，若宮正子還發現Excel方格構造和十字繡非常相似，於是開發了「新玩具」，將Excel設計成數位編織程式，將表格當成畫布，一個一個地塗上顏色、繪製圖案之後，再將這些作品列印輸出，做成衣服、背包，開拓出另一個商機。
若宮正子曾收到美國電視台的書面採訪詢問，對英文一竅不通的她不但沒有拒絕，還親自以Google翻譯完成書面採訪，用詞正確率更達9成以上。2014年，若宮正子參加「TED x 東京」論壇分享學科技的心路歷程。她還以自學英文在聯合國發表演講、飛至西雅圖與Microsoft團隊做經驗分享等等。
若宮正子的事蹟吸引了蘋果CEO庫克的注意，特別邀請若宮正子參加 Apple WWDC 開發者大會。若宮正子驚訝表示，「原本以為跟庫克先生只會說一句 Nice to meet you 的應酬話而已，沒想到我們居然可以從手機畫面大小，一路聊到矽谷很少開發專門提供給高齡者的應用程式，高科技對於高齡者不是很友善等話題。」
若宮正子曾說，60多歲的人需要積極尋找新技能，以保持敏捷。即使年紀增長，若宮正子也不因此受限，反而把生活過得更精彩有趣。除了接觸科技之外，若宮正子還在75歲時學會彈鋼琴，也出版書籍，他更喜歡到處旅行，已經遊歷了60多個國家。若宮正子對新事物秉持「先做再說」、「失敗了也不會怎麼樣」的原則，也因此活出不凡的人生價值，用行動力實現了自身的夢想。