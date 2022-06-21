魏如萱必報金曲！想「一直得獎」　預言明年歌后是她

魏如萱入圍第33屆金曲獎「最佳華語女歌手獎」、「最佳華語專輯獎」、「年度歌曲獎」等共7項，她俏皮表示每一項都想得，且大膽預言明年的歌后會是徐佳瑩，也透露未來會一直報名金曲獎。
魏如萱坦言入圍已經讓她很高興，「對我來說是很大的鼓勵，上台拿的話，都很想欸！」也笑說自己得獎的話，想要買一支屬於自己的麥克風，要價約30萬。而先前蕭敬騰宣布不再報名金曲獎，成為話題，魏如萱直言不可能不報金曲獎，「我才不會不報欸，我要有一就有二，有二就有三，你看每年都有這麼多專輯發行，不會說不參加了，一定會報的啦！」她還大膽預測明年的歌后是好友徐佳瑩，因為她聽完徐佳瑩的專輯後，自己非常喜歡。
與魏如萱一起叩關歌后的還有蔡健雅、以莉高露、Karencici、袁婭維、詹雯婷，被問到認為哪一位是勁敵？魏如萱表示每一位都很喜歡，「每一個人都很強，每一個入圍者都有入圍的道理。」由於先前袁婭維表示很想與她認識，也藉此機會串起緣分，她也跟袁婭維約定下一次找對方玩。
魏如萱表示等得獎等了好久，終於在去年拿到了歌后，如今再度要搶歌后，她表示：「心境上，得失心不像年輕的時候很重，終於在那一年被認證（指拿下歌后），現在不用一直去強調我很會唱歌。」