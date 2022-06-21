豐原變「投資客天堂」！2個月脫手大賺118萬 買氣增2成
近期央行升息稍微讓房市買氣趨緩，不過台中房市依舊火熱，價格不斷攀高，七期豪宅毛胚屋出現9字頭，新興重劃區推案也來到5字頭，帶動外圍地區房價上揚，甚至連過往以自住需求撐盤的豐原地區，也變成短進短出投資客狙擊標的！根據全國不動產企研室觀察，近半年實價登錄豐原中古大樓出現多筆短線投資客交易，最短2個月房價就增值118萬元，最高6個月就獲利240萬元，投報率相當驚人。
豐原受惠北台中生活圈持續擴張與大型建設利多議題，房價又相對市中心親民，這1年來房市表現一飛沖天。全國不動產總豐原豐東加盟店店長謝舒凱指出，觀察實價登錄資訊，「豐原大城NO1」、「昂峰媂芬妮」、「星光浪琴」、「尊龍」、「富宇晴美」等指標中古大樓都有短線交易，其中「豐原大城NO1」4樓持有時間最短，原屋主去年12月以450萬元進場，今年2月就以568萬元脫手，短短2個月獲利118萬元；而「星光浪琴」10樓戶投報率最高，去年7月以650萬元買進，今年1月以890萬元售出，6個月即增值240萬元，投報率高達近37%。
全國不動產總經理藍怡婷也說，「昂峰媂芬妮」頂樓戶5個月內從750萬元攀升至870萬元、增值120萬元；「尊龍」14樓戶則是3個月內從1150萬元翻揚至1260萬元、增值110萬元；「富宇晴美」2樓戶為9個月內從總價1090萬元上漲至1180萬元，獲利90萬元，表現也都相當不俗。
謝舒凱表示，近年整個大台中地區房市都很火熱，其中過去以自住客內需撐盤的豐原房市，表現更是相當亮眼，主因在台中科學園區、后里科學園區以及神岡工業區持續發展與知名大廠進駐之下，就業機會帶動北台中居住需求，促使生活機能完整、房價又相對親民的豐原成為許多購屋族首選，投資客也積極進場，這2年市場流通買賣速度快很多，且成交量也明顯成長。
謝舒凱強調，整個大台中地區買氣成長3成，豐原也有2成的成長，觀察豐原房價表現，老公寓已難尋到1字頭，目前屋齡20~30年大樓每坪均價來到20~23萬元，含車位2房主力產品總價約需800萬元，新推建案也站上單價32萬元行情，新大樓皆破千萬元。而在國道4號台中環線豐原潭子段銜接台74線通車與國道四號延伸至東勢等重大交通建設利多帶動下，只要是行情內的物件，投資客都會持續進場，且相較市中心相同條件產品，豐原僅需一半價格，相對低基期的房市誘因都讓豐原後市發展一片看好。