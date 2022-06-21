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5471公斤「哈根達斯」檢出禁用農藥　食藥署將加強抽驗

▲食藥署今（21）公布邊境檢驗結果，檢出2批共5471.34公斤的法國出口的哈根達斯「香草冰淇淋」含有違規禁藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）
▲食藥署今（21）公布邊境檢驗結果，檢出2批共5471.34公斤的法國出口的哈根達斯「香草冰淇淋」含有違規禁藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

記者許若茵／台北報導

2022-06-21 14:20:50

食藥署今（21）公布邊境檢驗結果，檢出2批共5471.34公斤的法國出口的哈根達斯「香草冰淇淋」含有違規禁藥環氧乙烷。對此，食藥署北區管理中心吳宗熹簡任技正接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，台灣規定環氧乙烷不得檢出，將針對不合格的業者輸入產品加強抽驗。

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今食藥署公布邊境攔截兩批法國出口的哈根達斯「香草冰淇淋」，一批為2399.04公斤「HAAGEN DAZS香草冰淇淋(ICE CREAM P9 VANILLA )」，檢出殘留農藥環氧乙烷0.072ppm，另一批為3072.3公斤的「HAAGEN DAZS香草冰淇淋(ICE CREAM B8/B9 VANILLA )」檢出殘留農藥環氧乙烷0.071ppm，兩批產品皆依規定退運或銷毀。

吳宗熹說明，美國、加拿大核准使用環氧乙烷於芝麻、香料等產品做為殺菌劑，但在台灣並未核准使用，依照《食品安全管理法》規定，食品中不得檢出。李表示，這是首起在冰淇淋中檢出環氧乙烷，業者需要自行調查，是否可能在原料、添加香料、工廠製程設備器具中有問題。

吳宗熹表示，目前會針對不合格的業者輸入產品加強抽驗，提升抽驗率到20%至50%，若未來持續檢出不合格，也會提升至100%逐批檢驗，若進口商連續5批檢驗合格，合格量必須是前一次不合格量的3倍，就可恢復至一般抽驗標準。

吳宗熹指出，這兩批違規產品並未流入市面，在邊境就被攔截，至於市面上的同款產品屬於業者自主管理範圍，自行擬定下架回收計畫。

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