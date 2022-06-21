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國內2例疑似MIS-A個案！5旬男11天亡　將提專家會議研判

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 14:45:552022-06-21 15:17:58

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增56,404例COVID-19確定病例，分別為56,339例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增115例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內目前有兩例疑似MIS-A個案，已經提交給專家會議進行專業研判，並再次重申美國CDC對MIS-A的病例定義。

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羅一鈞表示，國內目前兩例疑似MIS-A個案，一位是20多歲確診男性，染疫後發生肝臟和腎臟病變，也有休克情況；另一位是50多歲的死亡個案，染疫11天後過世，當時在死亡診斷就有寫多系統發炎、MIS-A，當初公布的死因是肺炎合併多重衰竭，目前則在進一步釐清是否為MIS-A個案。羅一鈞強調，目前這兩例都是屬於疑似個案，初步判斷都有不符合MIS-A定義之處，後續還需要專家會議進行研判，牽涉到比較專業的部分，因此現在還無法說是或不是。

▲指揮中心說明MIS-A病例定義。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明MIS-A病例定義。（圖／指揮中心）
羅一鈞指出，目前國際上對於MIS-A個案定義主要都是參照美國疾病及預防中心，而美國給出的病例定義包括年齡大於等於21歲，且住院超過24小時或因確診死亡，另外在住院前三天內有主觀發燒或客觀發燒紀錄，並且符合以下臨床標準的其中三項，其中一樣必須是主要臨床標準。

主要臨床標準包括嚴重心臟疾病，包括心肌炎、心包炎、冠狀動脈擴張、冠狀動脈瘤或新發的左右心室功能障礙等等，而其他次要臨床標準包括新發的神經系統病徵和症狀，不能歸因於藥物治療的休克或低血壓，腹痛、嘔吐或腹瀉，血小板減少等等。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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