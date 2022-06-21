入境管制釀機票大漲 王國材：6月維持2.5萬人上限
各國入境限制逐漸解封，但由於台灣疫情正盛，仍維持管制狀態。入境3＋4新制15日上路，併行單周限制2.5萬人入境，但卻導致供需失衡、機位大漲，交通部長王國材今（21）日出席台歐盟電動車論壇，並於會前受訪時表示，至6月底前都會維持2.5萬人限制，而國際機票價格全權由市場供需訂定，政府並無干涉，希望在未來放寬後緩解。
指揮中心持續維持我國邊境管制，每周僅開放2.5萬人入境，但馬上就要進入暑期旅遊旺季，機位僧多粥少導致機票大漲，且仍搶購一空。對此，王國材表示，2.5萬人上限在擴大防疫會議有進行討論，目前入境人數大致分為國人、商務人士、移工，以這3種為多，現況因為考慮到國內疫情與醫療量能是否足夠，預計到月底都會維持2.5萬人，後續會視疫情狀況調整，不過還是由指揮中心訂定。
在機票大漲部分，王國材說明，的確國際票價是從供需來看，沒有透過政府力量抑制，因為入境人數上限，每個班機開放的機位有限，現況需求端強勁，未來希望在人數上限放寬後能舒緩票價上漲狀況，「我希望這是一個短期的現象」。
而振興國旅措施即將在7月15日上路，指揮中心日前也公告國人參團相關規定，包含遊覽車在車上持續戴口罩，而參團如有人確診，僅同房者需要配合居檢，而沒有打三劑疫苗的國人則可以透過兩日內的快篩陰性證明參加等。王國材表示，旅遊業者部分因為國外旅遊仍維持禁團，現在連國內也要限團隊業者來說不太公平，因此在擴大防疫會議上提出這樣的方案，不過很重要的是在團體旅遊中防疫措施都要做好。