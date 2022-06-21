造福失業者 參加政府職訓學一技之長開創事業第二春

中華醫事科技大學受台南市政府勞工局委託，為失業者開班授課開創第二春，

主要培訓對象為年滿 15 歲 ( 含 ) 以上、具有工作能力與就業意願的失業者。特定對象之失業者政府補助 100% ，一般國民失業者政府補助 80% ，自行負擔 20% 。暑假期間推出西式麵包甜點、烘焙技能、銀髮養生料理等培訓班，即日起受理報名，名額有限額滿為止。

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由台南市勞工局職訓就服中心委託中華醫大開辦的西式麵包甜點訓練班、烘焙技能養成班、銀髮養生料理烹調班等 3 個技能培訓班將於暑假陸續開課，除了運用餐旅系專業烘焙教室提供受訓學員實務技能操作練習外，師資方面更安排餐旅系助理教授以上師資搭配相關業界專師授課，課程規劃更涵蓋職場禮儀、就業市場與產業未來趨勢分析、職場衛生安全、求職就業技巧、數位媒體與社群行銷、伴手禮包裝設計、門市服務與管理、餐飲成本與價格管理等等，以及各富特色的烘焙、麵包甜點、中餐及銀髮料理等術科教學及製作，受訓期間並協助輔導考照，以提升職場競爭力。

▲中華醫大餐飲相關技能培訓班著重技術指導也學包裝及展售技巧（圖／中華醫大提供）

中華醫大餐旅系副教授陳南吟表示， 3 個餐飲技能培訓班在課程規劃設計上兼具理論與實務，讓學員不僅學習各項技能專長，未來想自己創業也能做好完整的規劃。特別是台灣在 2025 年即將進入超高齡社會，這次開辦的銀髮養生料理烹調班就是看準高齡社會銀髮的商機與需求而規劃。在培訓過程中也會協助學員輔導考取技術證照，幫助學員結訓後具備競爭優勢及職場量能。