兒童BNT第2劑明開打！剛滿12歲學童怎接種？羅一鈞這麼說
我國兒童疫苗從5月22日開打，明（22）日將滿1個月，由於兒童接種疫苗時程縮短到4到8週，因此明天地方政府可以逐步接種兒童第二劑疫苗；對此，不少學童家長好奇，如果學童接種第一劑疫苗後並滿12歲，該如何施打？指揮中心也在今天疫情記者會中給出解答。
羅一鈞指出，各地方政府從5月22日起開始接種第一劑兒童疫苗，到明天就滿1個月，目前已有78萬名孩童完成第1劑輝瑞BNT兒童疫苗，可以陸續接種第二劑。
至於學童學童接種第一劑疫苗後並滿12歲，是否依照12至18歲青少年疫苗的仿單劑量與間隔接種？羅一鈞表示，考量目前社區疫情仍在流行，建議在4至8周進行第二劑接種，不過滿12歲學童須依仿單建議劑量接種，如莫德納疫苗需接種0.5ml、輝瑞BNT疫苗需以成人劑型接種0.3ml。
另外，羅一鈞表示，若小朋友已符合第二劑接種資格，家長可帶孩子到指定的合約醫療院所接種，至於校園接種，會與教育部合作安排在6月下旬至7月初進行；羅一鈞也表示，兒童疫苗昨天也到貨的50.4萬劑，明天會再配撥55萬劑疫苗供地方政府接種作業使用。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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