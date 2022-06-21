台歐盟電動車論壇 王國材喊2040全面汰換市售燃油車
我國於2050年要達成淨零碳排目標，交通運具更是棘手的「碳排大戶」，交通部長王國材今（21）日出席台歐盟電動車論壇並於致詞時表示，我國在2040以前要達成電動車、電動機車市售比要達成100%；2030年前全台公車要達成100%電動化，而近期目標則是在2050年設置6500個電動車充電樁，未來將透過補助措施鼓勵停車場業業者設置。
王國材指出，這幾年電動車產業蔚為風潮，台灣在電動車供應鏈中也扮演了很重要的角色，台灣在2050要達成淨零碳排的目標，其中交通運輸方面是以運具電動化作為主軸，在2040以前，電動車、電動機車市售比要達成100%；2030年前全台公車要達成100%電動化。
目前電動車僅佔我國車輛8.2%，王國材表示，未來將加嚴空污、碳排標準，並透過法規讓燃油車退場，期待經濟部協助國內業者儘速升級，並確保平價，讓所有民眾都能負擔，未來也會有其他相關機制，降低對民眾的影響。
在加油站部分，經濟部也在輔導轉型為電動站，王國材說明，未來在公共停車場都要設立電動車位與充電設施，也會將全國的公私有停車場電動樁統一在手機APP上，讓民眾可以隨時掌握使用狀況，目前全國有2千座，2025年的布標為6500個充電樁，交通部也在申請經費，希望透過補助措施鼓勵公共場域增設電動樁，未來電動樁會取代加油站成為新的商業模式，一開始由政府帶頭，之後由市場商業機制決定。