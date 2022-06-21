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風電機組干擾雷達偵測　邱臣遠：應速完成E-2D預警機採購

▲美國海軍E-2D鷹眼(Hawkeye)空中預警機。(圖／美國海軍官網)
▲美國海軍E-2D鷹眼(Hawkeye)空中預警機。(圖／美國海軍官網)

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-21 15:48:192022-06-21 15:49:06

媒體報導，軍方防空飛彈雷達效能因受到西部海岸設置的風電機組影響。台灣民眾黨立委邱臣遠今（21）日表示，風電機組干擾雷達照明反射波，凸顯政策施行前跨部會協調的重要性。他也建議，空軍應向美國協商，完成E-2D空中預警機的採購程序，充實我國空中預警能力。

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邱臣遠透過臉書發文表示，蔡英文政府上台後倉促推動風力發電等再生能源政策，訂出在2025年再生能源需佔能源配比的20%，以及2050年淨零碳排達成再生能源6成至7成的總目標。然而，近日軍方證實風機車葉旋轉時會干擾愛國者與天弓三型防空陣列雷達照明目標的反射波，凸顯政策施行前跨部會協調的重要性。

邱臣遠指出，面對2050淨零碳排政策，再生能源將占全部發電量6成以上的情形下，未來風電發展勢必無法兼顧國防需求。不管是風電機組對於我防空武力的干擾，還是綠電本身的脆弱性以及間歇性不適合作為國軍穩定用電，都代表政府的政策在規劃上仍是政治凌駕於專業，部會間也欠缺足夠的橫向聯繫。

邱臣遠建議，國軍應建立多元早期預警機制，儘速與美國協商，完成E-2D預警機的採購程序，充實我國空中預警能力；以及在高山上建置早期預警雷達，以充分掌握對岸軍機，這兩者都可以透過高度差克服風機葉片的干擾與地球曲率的影響。同時，國防部也應將風電機組運轉可能造成的影響列入日後兵推演習，這樣才能健全我國的防空預警能力。

E-2D預警機改良自E-2C預警機，最重要改良項目是換裝洛克希德馬汀（Lockheed Martin）所生產的AN/APY-9先進超高頻相位陣列雷達（Advanced UHF Radar，AURA）。AN/APY-9雷達具混合360度機械旋轉式與電子波束掃描能力，能與海軍神盾艦進行整合，有效偵測距離超過550公里。

AN/APY-9雷達在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身，新型雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力。

美國海軍E-2D預警機在2014年完成初始戰力。日本是E-2D第一個外銷國，採購E-2D除了能強化監控巡弋飛彈能力外，更能偵測解放軍轟六，甚至是殲20等隱形戰機。

為了提升偵測能力，傳出軍方打算花費40億美元（約台幣118億元）採購6架E-2D預警機。不過，在俄烏戰爭爆發後，美國以「不對稱作戰」為由否決MH-60R反潛直升機採購，據悉美國務院甚至還撤銷了E-2D預警機對台灣的輸出許可。

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