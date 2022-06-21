風電機組干擾雷達偵測　邱臣遠：應速完成E-2D預警機採購

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邱臣遠指出，面對2050淨零碳排政策，再生能源將占全部發電量6成以上的情形下，未來風電發展勢必無法兼顧國防需求。不管是風電機組對於我防空武力的干擾，還是綠電本身的脆弱性以及間歇性不適合作為國軍穩定用電，都代表政府的政策在規劃上仍是政治凌駕於專業，部會間也欠缺足夠的橫向聯繫。
邱臣遠建議，國軍應建立多元早期預警機制，儘速與美國協商，完成E-2D預警機的採購程序，充實我國空中預警能力；以及在高山上建置早期預警雷達，以充分掌握對岸軍機，這兩者都可以透過高度差克服風機葉片的干擾與地球曲率的影響。同時，國防部也應將風電機組運轉可能造成的影響列入日後兵推演習，這樣才能健全我國的防空預警能力。
E-2D預警機改良自E-2C預警機，最重要改良項目是換裝洛克希德馬汀（Lockheed Martin）所生產的AN/APY-9先進超高頻相位陣列雷達（Advanced UHF Radar，AURA）。AN/APY-9雷達具混合360度機械旋轉式與電子波束掃描能力，能與海軍神盾艦進行整合，有效偵測距離超過550公里。
AN/APY-9雷達在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱，而且斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身，新型雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力。
美國海軍E-2D預警機在2014年完成初始戰力。日本是E-2D第一個外銷國，採購E-2D除了能強化監控巡弋飛彈能力外，更能偵測解放軍轟六，甚至是殲20等隱形戰機。
為了提升偵測能力，傳出軍方打算花費40億美元（約台幣118億元）採購6架E-2D預警機。不過，在俄烏戰爭爆發後，美國以「不對稱作戰」為由否決MH-60R反潛直升機採購，據悉美國務院甚至還撤銷了E-2D預警機對台灣的輸出許可。