不愛富爸爸？馬斯克之子改名、變性　與父親斷絕關係

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塞維爾在更名後從母姓，更名為薇薇安·詹娜·威爾森（Vivian Jenna Wilson），同時將性別改為「女性」。據她提出的改名原因，是「我不再以任何方式、形態或形式，與我的親生父親生活在一起，也不想跟他有任何關係」。
根據法律文件線上網站PlainSite.org，薇薇安在申請之前剛年滿18歲，也就是加州的法定年齡，因此得以向法院提出要求把性別登記從男性改為女性，並註冊新姓名。
薇薇安的母親是加拿大作家朱斯蒂娜．威爾森（Justine Wilson），是馬斯克第一任妻子，2人於2000年結婚，不過在2008年就申請離婚，監護權由2人共享。2人共生了6個小孩，但長子10周大即不幸夭折，而薇薇安是是排行老二的雙胞胎之一，底下還有3名弟弟。馬斯克後來跟加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）又生下兩個孩子。
目前媒體報導並未提及薇薇安與馬斯克的關係現況，也未提到她是否是因為與父親決裂才會提出申請，馬斯克的律師和特斯拉媒體辦公室也未出面回應。
有報導指出，在薇薇安提出新性別之後，馬斯克就在今年5月宣布支持共和黨，其勝選的眾議員支持立法草案，將會限制全美各州跨性別者權利。馬斯克曾被指控「仇視跨性別者」，他在2020年曾就跨性別者議題，在推特上寫道「我絕對支持跨性別者（Trans），但所有性別認同宣言都是美學惡夢（Esthetic nightmare）。」