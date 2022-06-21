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台師大師生鐵騎環島　百人排字賀百年校慶

▲台師大百年校慶鐵騎環島抵達嘉義市文化中心前方廣場，師生聚集排出「NTNU 100」字樣。（圖／台師大提供）
▲台師大百年校慶鐵騎環島抵達嘉義市文化中心前方廣場，師生聚集排出「NTNU 100」字樣。（圖／台師大提供）

記者李琦瑋／嘉義報導

2022-06-21 15:31:34

國立台灣師範大學校長吳正己6月18日率領百位師生，挑戰為期9天的「鐵騎環島」，昨（20）日、車隊第3天抵達嘉義市文化中心前方廣場，師生聚集排出「NTNU 100」字樣，高喊「台師大百年校慶，生日快樂」，共同完成空拍壯觀畫面。

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台師大今（21）日指出，為紀念今年百年校慶，台師大百位師生展開「鐵騎環島」挑戰，出發當天，EMBA校友會、EMBA單車社數十位學長姊在校門前，夾道歡送百位騎士啟程，一行人從和平校區百年古蹟前出發，預計由西部至東部行經17個縣市，總里程910公里，同時提倡環保及永續發展概念，也串聯各縣市校友會駐點快閃活動，「師大人」互相打氣。

吳正己表示，此次單車環島不僅挑戰極限，也期許參與師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，也對台灣各地有更深的認識，發揮「師大人」關懷社會精神，並沿途喚起各地「師大人」的向心力，一同祝福台師大邁向百年里程碑，更要為下一個百年扎根，打下永續發展的基礎。

台師大表示，「鐵騎環島」最大的挑戰，就是烈日當頭的酷熱，還有3天跨越10個縣市、騎了近300公里的疲勞酸痛，各地的校友會及體育系校友分會也在各縣市休息站為騎士加油打氣，提供物資及補給飲料，校長也藉此機會，邀請各地校友9月28日回母校，參與百年校慶大典。

嘉義區校友會理事長、嘉義市長黃敏惠昨天傍晚在嘉義市文化中心前廣場，一見師大鐵騎隊伍駛近，大聲呼喊：「我愛師大，我師大，我驕傲！」鼓舞疲憊的百位師生。她也應邀與百位師生在廣場草地前，排出「NTNU 100」字樣空拍，並齊聲呼喊：「師大鐵騎，Never畏懼，百人環島，永不放棄！」祝福母校生日快樂。

這次環島不僅鍛鍊身心健康，也響應綠色交通永續概念。台師大秘書室永續發展中心主任張子超表示，估計此次單車環島，以自行車取代汽車，以及減少瓶裝水，換算後每人每日減少24.76公斤的二氧化碳排放，相當於825棵樹吸收的總量。

在食宿方面，台師大師生挑選環保旅店與綠色餐廳，減少使用一次性用品，並自備盥洗用具或續住不更換床單及毛巾，以及餐廳採用在地的當季食材、減少運送所產生的碳足跡與環境衝擊。盼讓參與者在活動中，紀錄減少使用一次性容器及物品情形，留下最「綠」旅行回憶。

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