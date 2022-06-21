台師大師生鐵騎環島　百人排字賀百年校慶

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吳正己表示，此次單車環島不僅挑戰極限，也期許參與師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，也對台灣各地有更深的認識，發揮「師大人」關懷社會精神，並沿途喚起各地「師大人」的向心力，一同祝福台師大邁向百年里程碑，更要為下一個百年扎根，打下永續發展的基礎。
台師大表示，「鐵騎環島」最大的挑戰，就是烈日當頭的酷熱，還有3天跨越10個縣市、騎了近300公里的疲勞酸痛，各地的校友會及體育系校友分會也在各縣市休息站為騎士加油打氣，提供物資及補給飲料，校長也藉此機會，邀請各地校友9月28日回母校，參與百年校慶大典。
嘉義區校友會理事長、嘉義市長黃敏惠昨天傍晚在嘉義市文化中心前廣場，一見師大鐵騎隊伍駛近，大聲呼喊：「我愛師大，我師大，我驕傲！」鼓舞疲憊的百位師生。她也應邀與百位師生在廣場草地前，排出「NTNU 100」字樣空拍，並齊聲呼喊：「師大鐵騎，Never畏懼，百人環島，永不放棄！」祝福母校生日快樂。
這次環島不僅鍛鍊身心健康，也響應綠色交通永續概念。台師大秘書室永續發展中心主任張子超表示，估計此次單車環島，以自行車取代汽車，以及減少瓶裝水，換算後每人每日減少24.76公斤的二氧化碳排放，相當於825棵樹吸收的總量。
在食宿方面，台師大師生挑選環保旅店與綠色餐廳，減少使用一次性用品，並自備盥洗用具或續住不更換床單及毛巾，以及餐廳採用在地的當季食材、減少運送所產生的碳足跡與環境衝擊。盼讓參與者在活動中，紀錄減少使用一次性容器及物品情形，留下最「綠」旅行回憶。