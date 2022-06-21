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巷仔內／恩恩案音檔早就外流　侯友宜驚爆從政最大危機

▲恩恩案錄音檔今曝光，已是侯友宜從政以來最大危機。（資料圖／新北新聞局提供）
▲恩恩案錄音檔今曝光，已是侯友宜從政以來最大危機。（資料圖／新北新聞局提供）

記者王敏旭／特稿

2022-06-21 18:01:03

新北市長侯友宜身陷恩恩事件風暴，今（21）日錄音檔曝光後，引來各界的撻伐。根據外流音檔的消防員指出，4月底就把相關音檔提供給他人，但恩恩4月19日不幸離世後，該事件直到近期才升溫，更在今日瞬間炸鍋，已是侯友宜從政以來最大危機。

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4月14日，新北中和2歲男童「恩恩」，確診在家中發高燒，但等了81分鐘救護車才將恩恩送醫。4月19日恩恩不幸離世，5月27日恩恩爸要求1922、新北119公布相關通聯紀錄，5月29日深夜恩恩爸臉書發文表明此事，後續幾日皆是與新北來往要資料。

6月6日恩恩爸到新北消防局聽音檔、到勤務中心，隔日卻爆出勤務中心出現演戲狀況；後續各方陣營都批評新北消防局不該用演戲方式呈現。6月17日部分音檔曝光、6月20日有消防員坦承提供4月底就提供音檔、今日音檔全曝光。

過去新北市府用《政府資訊公開法》、《個人資料保護法》為由，無法提供音檔給恩恩爸時，就遭到民進黨等多名民代批評；新北消防局以重現方式，呈現勤務中心忙碌狀況，更受到各界撻伐；如今音檔全曝光，這把火已燒到侯友宜身邊。

從時序來看，4月底相關音檔就外流，事件直到5月底才開始發酵，所有音檔都在今日曝光。也難免藍營民代會質疑，這是綠營的政治操作，若真的關懷恩恩家屬、希望取得就醫過程真相，應該第一時間就給恩恩爸，而不是窮追猛打一個多月，把這整件事情當作打擊侯的工具。

不過這件事不能只說是政治操作，新北為全台最多人口數的城市，更是這次疫情重災區，不論是確診者、居隔者，都曾遭遇過因疫情的不便，這次的恩恩案就會有感同身受的感觸，自然而然就成為宣洩的出口，就算是支持者，也會因自身經驗而有所憤怒。

侯友宜身為新北市長，仍未親上火線滅火、親自回應外界所有疑慮，僅說進入司法程序、中央說沒有延誤送醫。不過不論是恩恩案或是重大事件，侯友宜的一貫做法就是不正面直接回應，其目的就避免政治攻防讓事件越演越烈，只是這次卻踢到鐵板，不論是侯友宜臉書，或是侯到其他人臉書留言，都被猛打恩恩事件。

雖然台灣民意基金會今公布，侯友宜還是防疫滿意度最高的地方首長。未來侯友宜不管是要競選連任，或是挑戰大位，恩恩事件若無法順利落幕，事件持續延燒，再被爆出更多內幕，未來每次選舉時，曾經有相同經驗的確診者或家屬，是否繼續票投侯友宜，恐怕都會產生幾分猶豫。

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