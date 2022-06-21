無照女3度酒駕撞死人！炫富月入千萬 曾大膽組詐騙集團
新北市淡水區今（21）日凌晨2點左右發生一起死亡車禍，29歲林姓女子酒駕開著BMW雙門敞篷跑車，載著28歲的黃姓女友人，撞死一名53歲方姓工人，這並非林女第一次犯案，她先前已經2度酒駕被逮，還不曾擁有駕照，事後林女被帶回警局後卻因喝得爛醉在分局拘留室呼呼大睡，更被起底有詐欺、竊盜、毒品、公共危險等前科。
事發當時，林女當時車上載著黃女，兩人在台北市區喝酒後要返回淡水的住家，行經民權路時，直接高速衝撞闖進施工現場，正在實施管教的方男閃避不及遭到撞飛，送醫急救後仍宣告不治；林女肇事後第一時間沒有停車，還繼續往前開，是被其他工程人員用工程車擋下後才停住。
警方到場後，將林女帶回交通分隊偵訊，一查之下才發現林女從未有過駕照，經酒測後，酒測值0.77毫克，先前已經2度酒駕被逮，行徑令人髮指，後續警方將依公共危險、過失致死罪將林女送辦。
事後林女臉書遭肉搜，不僅滿滿的放閃文，還聲稱只要加入公司和她一起工作，可月入6至8位數，最低薪資8萬元，還稱「有錢就能任性，有錢就是王道」。
不過，據了解林女不像表面那麼風光，更有詐欺、竊盜、毒品、公共危險，她曾於106年10月向告訴人謊稱投資17萬元購買股票，1年後即可獲利42萬元，但於期限後仍未取得獲利款項，告訴人才驚覺遭詐並向警方報案、提告。
不僅如此，林女與其他12人也曾於110年共同籌組詐騙集團，以交友詐騙，要被害人至臨櫃匯款，在109年3月至10月間詐得4萬至42萬元不等之金額，110年5月，林女與友人又涉嫌詐欺罪、洗錢，再度遭移送地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）