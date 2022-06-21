COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

無照女3度酒駕撞死人！炫富月入千萬　曾大膽組詐騙集團

▲林女酒駕肇事，撞死1名方姓工人，還在派出所呼呼大睡。（圖／翻攝畫面）
▲林女酒駕肇事，撞死1名方姓工人，還在派出所呼呼大睡。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 16:46:16

新北市淡水區今（21）日凌晨2點左右發生一起死亡車禍，29歲林姓女子酒駕開著BMW雙門敞篷跑車，載著28歲的黃姓女友人，撞死一名53歲方姓工人，這並非林女第一次犯案，她先前已經2度酒駕被逮，還不曾擁有駕照，事後林女被帶回警局後卻因喝得爛醉在分局拘留室呼呼大睡，更被起底有詐欺、竊盜、毒品、公共危險等前科。

我是廣告 請繼續往下閱讀
事發當時，林女當時車上載著黃女，兩人在台北市區喝酒後要返回淡水的住家，行經民權路時，直接高速衝撞闖進施工現場，正在實施管教的方男閃避不及遭到撞飛，送醫急救後仍宣告不治；林女肇事後第一時間沒有停車，還繼續往前開，是被其他工程人員用工程車擋下後才停住。

▲新北市淡水區今（21）日凌晨2點發生一起死亡車禍，29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
▲29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
警方到場後，將林女帶回交通分隊偵訊，一查之下才發現林女從未有過駕照，經酒測後，酒測值0.77毫克，先前已經2度酒駕被逮，行徑令人髮指，後續警方將依公共危險、過失致死罪將林女送辦。

▲（圖／翻攝林女臉書）
▲事後林女臉書遭肉搜，時常放閃。（圖／翻攝林女臉書）
事後林女臉書遭肉搜，不僅滿滿的放閃文，還聲稱只要加入公司和她一起工作，可月入6至8位數，最低薪資8萬元，還稱「有錢就能任性，有錢就是王道」。

不過，據了解林女不像表面那麼風光，更有詐欺、竊盜、毒品、公共危險，她曾於106年10月向告訴人謊稱投資17萬元購買股票，1年後即可獲利42萬元，但於期限後仍未取得獲利款項，告訴人才驚覺遭詐並向警方報案、提告。

不僅如此，林女與其他12人也曾於110年共同籌組詐騙集團，以交友詐騙，要被害人至臨櫃匯款，在109年3月至10月間詐得4萬至42萬元不等之金額，110年5月，林女與友人又涉嫌詐欺罪、洗錢，再度遭移送地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）

▲（圖／翻攝林女臉書）
▲林女時常高調炫富。（圖／翻攝林女臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

又是酒駕！29歲女開百萬敞篷撞死修路工　肇事後還不停　

侯友宜稱恩恩派車依規定！羅一鈞：符合3症狀119就可出動

兒童BNT第2劑明開打！剛滿12歲學童怎接種？羅一鈞這麼說

死亡再增115！30多歲女「長期洗腎」　確診10日後死亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀