COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

今新增8031例　陳其邁：高雄疫情高原期已過

▲高雄今天新增8031例確診，市長陳其邁表示，高雄高原期已過，疫情會逐漸往下走，預估到六月底，高雄平均一天將會有3000到4000左右個案數。(圖／高市府提供)
▲高雄今天新增8031例確診，市長陳其邁表示，高雄高原期已過，疫情會逐漸往下走，預估到六月底，高雄平均一天將會有3000到4000左右個案數。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-21 16:54:45

高雄今(21)日新增8031例確診，市長陳其邁表示，高雄高原期已過，疫情會逐漸往下走，預估到六月底，高雄平均一天將會有3000到4000左右個案數，且流行曲線隨著盛行率增加，數字會逐漸趨緩，特別要注意疫苗施打以及投藥速度。陳其邁也提醒65歲以上長者第四劑追加劑已開打，長輩們可至醫療院所施打。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲6月21日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月21日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
針對高市府採購福樂黑心快篩事件，高雄市議會今天下午舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，陳其邁及防疫團隊首度將防疫記者會移師到議會舉行。中央公布高雄今天新增8048例，經過疫調、轉銜17例，高雄市實際確診為8031例，較昨天增加2000多例。衛生局簡任技正潘炤穎表示，這部分跟週六日在家庭活動、聚會、社交互動有關，週一都會出現這樣情形，這也代表高雄社區還是處於風險高傳播的時期。

▲高雄今天新增例，盛行率突破10%，市長陳其邁表示，高雄市高原期已過。（圖／高市府提供）
▲高雄今天新增例，盛行率突破10%，市長陳其邁表示，高雄市高原期已過。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，隨著盛行率增加，台中、台南、高雄等地的確診數都有下降，不過，陳其邁也認為，0到4歲的疫苗施打非常重要，目前因未施打，該年齡層的盛行率約17.61%，確診數也就相對提高。陳其邁也強調，高雄疫情高原期已過，他認為，目前高雄重點在加強BA.4、BA.5的防堵，在邊境部分嚴加抽驗。

▲6月21日高雄市各年齡層確診分布圖。（圖／高市府提供）
▲6月21日高雄市各年齡層確診分布圖。（圖／高市府提供）
潘炤穎表示，昨天和今天確診數差異，也顯示目前高市社區內的特定、不特定風險傳播仍高。分析確診個案年齡層，50至64歲確診數占20.2%；40至49歲、5至11歲、12至19歲等三個年齡層都有增加趨勢。

統計個年齡層群體免疫狀況，潘炤穎表示，0至4歲盛行率為7.61%、50至64歲為11.16%，65歲以上是重症、併發症較高，今天盛行率已突破10%。潘炤穎呼籲，同住家人要注意65歲長者的健康狀況。

衛生局長黃志中表示，目前高雄醫療量能在專責病房共有2294床，空床數1187床，空床率達51.5%。目前5萬6354人進行居家照護，占97.5％。

教育局長謝文斌也針對校園疫情指出，快篩陽性、確診人數共846人。另外，居隔、匡列期間轉陽則為799人，今天確診人數有增加狀況。謝文斌指出，周一的數字有假日效應，目前校園確診狀況可控。謝文斌也說，高雄市本週持續暫停實體課，但仍拜託家長、學校，即便學生沒有到校，還是要注意平時接觸風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

弟弟駕照遭註銷　鼓山警攔停機車騎士意外查獲通緝犯

假日飛刀手陳義信合體蘇致榮　力挺運動國手進議會

高雄+5259　陳其邁：未來要積極面對BA.4、BA.5

巡演最終場「波麗露在高雄」周末走入岡山回到鳳山衛武營

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀