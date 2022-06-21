今新增8031例　陳其邁：高雄疫情高原期已過

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陳其邁指出，隨著盛行率增加，台中、台南、高雄等地的確診數都有下降，不過，陳其邁也認為，0到4歲的疫苗施打非常重要，目前因未施打，該年齡層的盛行率約17.61%，確診數也就相對提高。陳其邁也強調，高雄疫情高原期已過，他認為，目前高雄重點在加強BA.4、BA.5的防堵，在邊境部分嚴加抽驗。
潘炤穎表示，昨天和今天確診數差異，也顯示目前高市社區內的特定、不特定風險傳播仍高。分析確診個案年齡層，50至64歲確診數占20.2%；40至49歲、5至11歲、12至19歲等三個年齡層都有增加趨勢。
統計個年齡層群體免疫狀況，潘炤穎表示，0至4歲盛行率為7.61%、50至64歲為11.16%，65歲以上是重症、併發症較高，今天盛行率已突破10%。潘炤穎呼籲，同住家人要注意65歲長者的健康狀況。
衛生局長黃志中表示，目前高雄醫療量能在專責病房共有2294床，空床數1187床，空床率達51.5%。目前5萬6354人進行居家照護，占97.5％。
教育局長謝文斌也針對校園疫情指出，快篩陽性、確診人數共846人。另外，居隔、匡列期間轉陽則為799人，今天確診人數有增加狀況。謝文斌指出，周一的數字有假日效應，目前校園確診狀況可控。謝文斌也說，高雄市本週持續暫停實體課，但仍拜託家長、學校，即便學生沒有到校，還是要注意平時接觸風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。