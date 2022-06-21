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曬太陽新招！「旋轉貓貓杯」讓每面均勻曝曬　網：太舒服

▲日本網友開發曬太陽新招，旋轉喵喵杯讓貓的每面都均勻曝曬。（圖／Twitter：jirosan77）
▲日本網友開發曬太陽新招，旋轉喵喵杯讓貓的每面都均勻曝曬。（圖／Twitter：jirosan77）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 16:37:502022-06-21 17:11:08

到底要多懶？不少動物天生喜愛太陽，當和煦陽光從窗戶透進屋中，寵物會自行走到那片地板躺下，且不時翻動讓全身均勻曝曬。而日本推主家貓咪曬太陽的方式竟比常人新潮不只一倍，牠們睡在「旋轉喵喵杯」上360度轉動，連翻身都不用就能讓全身暖呼呼！

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▲該網友飼養多隻貓咪。（圖／Twitter：jirosan77）
▲該網友飼養多隻貓咪。（圖／Twitter：jirosan77）
▲每隻都胖呼呼的。（圖／Twitter：jirosan77）
▲每隻都胖呼呼的。（圖／Twitter：jirosan77）
該推主極為喜愛應短毛貓，家中飼養多隻，且經常在推特上分享愛貓的一舉一動。這天她為孩子們準備一組「旋轉杯」，該物的功能就是底盤會360度旋轉，與遊樂園中咖啡杯的設計理念相似，可她聰明地使用透明盒，並放在愛貓平時曬太陽的地方，於是神奇的「360度無死角均勻吸收維他命D超強旋轉喵喵杯」誕生！

影片中能看到，橘白花色的「Tempura（てんぷら）」、奶油貓「Mikan（みかん）」以及三花貓「Anmitsu（あんみつ）」分別窩在一個透明盆中，並透過機器慢速運轉，達到一邊睡懶覺，一邊讓太陽曬滿全身的效果，看起來相當愜意。

▲旋轉喵喵杯讓貓貓全身均勻受熱，不用擔心哪一面曬熱了不舒服！（圖／Twitter：jirosan77）
▲旋轉喵喵杯讓貓貓全身均勻受熱，不用擔心哪一面曬熱了不舒服！（圖／Twitter：jirosan77）
▲這隻貓貓是向日葵？身體被旋轉，頭仍自動定位太陽方位。（圖／Twitter：jirosan77）
▲這隻貓貓是向日葵？身體被旋轉，頭仍自動定位太陽方位。（圖／Twitter：jirosan77）
網友們回覆：「最左邊那隻像《貓的報恩》裡胖胖被泡進紫色液體桶畫面！」、「好像在看舞台上素人慢慢轉身的畫面」、「這旋轉的用途到底是啥XDD」、「讓我們用無盡的播放來平靜心靈......」。 （編輯：李惠婷）


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