這家人搬進「五鬼宅」觸碰禁忌領域！《邪門》事蹟公開
南韓恐怖新片《邪門》由「恐怖女王」徐令姬主演，故事刻劃一個家庭因搬入「五鬼宅」而觸碰到禁忌領域，徐令姬遷入的第一晚就飽受噩夢折磨，並對倉庫裡傳來的怪聲感到心神不寧，她的丈夫金珉才對此無動於衷，孩子們也在父母的矛盾中變得焦慮不安，一家人因此陷入瘋狂。片中毛骨悚然的恐怖氛圍，以及導演衝擊人心的場面調度，更將讓觀眾陷入窒息般的沉浸式恐懼。
《邪門》改編自「恐怖小說大師」全建宇的獲獎小說作品，他擅長以現實恐怖為基礎，將整個社會問題與社會意識，以及南韓人民的情緒融入作品當中，讓他有「南韓史蒂芬金」美名。曾推出超過40多部恐怖小說的全建宇，不僅以本作榮獲2019年「恐怖屋」原創故事獎項肯定，更在小說籌備階段，就確定拍成電影，讓小說與電影的出版進度同步，成為南韓影壇的創新嘗試。
《邪門》將「家」作為主體，也是南韓電影的罕見嘗試。故事更以南韓民眾所熟知的「五鬼宅」風水為素材，描述鬼怪從玄關、大門、客廳等方向混雜在一起，形成縫隙並在其中聚集，打造出原本該是最安全的房子，卻變成最具威脅的恐怖空間。紮實的原作故事，找來姜東憲執導，這是他繼2018年電影《祈禱的男子》之後，睽違4年首度執導恐怖電影。
電影演員陣容也讓人眼睛一亮，找來以《煉獄島》成為忠武路演技派演員，更有「恐怖女王」之稱的徐令姬主演，她飾演神經衰弱的妻子，展現出有別以往的詭異演技，金甫珉則飾演徐令姬的女兒，金珉才飾演丈夫一角。《邪門》7月15日在台上映。