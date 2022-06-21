「128元吃到飽」不限時！超狂Buffet被挖出：還免服務費
當外送便當一個喊到150元，若是看到「128元不限時吃到飽」，會讓人懷疑是不是少打1個0。不過還真有餐廳推出午餐128元吃到飽，包括煎餃、包子、饅頭、水餃、時蔬、肉類、炸物、飲料、刈包等，全部無限量供應，大人用餐價128元且不收服務費。網友貼出開箱照後立刻引起熱議：「也太便宜」、「我光買便當就要100起跳」。
Dcard網友以「超平價128元不限時吃到飽」為題，曬出多張內用餐點開箱照，內文提到：「衝著有肉、有菜、低價又不限時，不吃不行啊」。根據原PO分享，這是台南奇美食品幸福工廠推出的午餐吃到飽，每周二至周日不分平假日，中午11點至下午2點半供餐，收費方式就是成人128元、6至12歲100元、3至6歲50元、未滿3歲免費，在營業時間內，皆不限時、無限量供應。
餐廳內有包子區、熟食區、飲料區、刈包區、湯品／咖哩區，原PO透露這次用餐總共吃了6輪，包括蒜泥肉片、炒青菜、炒豆芽、煎餃、炸餃、海帶湯、小熱狗、咖哩飯、甜包子，雖然都是便宜小吃，餐點也都以奇美食品的商品為主，但隨便吃都很容易超過128元的價值回本。
原PO提到：「肉片很有誠意，其餘奇美加工食品蒸的恰恰好，完全沒過爛跡象，考量到128元不收服務費，整體用餐下來是不差的。」尤其吃飽準備踏出店外時，店員還突然吆喝：「歡迎帶走芝麻包」，蒸包機上註明每人每日限取一顆，讓眾人直呼：「太酷了吧」、「這樣才128也太便宜」、「現在我去買個便當都要100起跳，這吃到飽真的太划算」。