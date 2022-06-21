強灌「家庭號伏特加」大一生癱瘓失智！醫師告訴你多危險
根據《紐約郵報》報導，美國密蘇里大學一名19歲大一新生，因為入住宿舍後被兄弟會學長霸凌，去年10月19日晚間強迫他喝下整瓶「家庭號伏特加」，甚至還用漏斗強灌，事後他倒臥在沙發不斷抽搐失去意識，雖然送醫搶救撿回一命，但已經雙眼失明、失智又癱瘓，幾乎成了沒有反應點植物人。書田診所家醫科主任康宏銘指出，短時間大量喝下烈酒，可能導致心臟麻痺無法負荷導致休克，甚至引發腦血管疾病，很有可能會立即死亡。
其實國內也曾經有類似的案例發生，2008年一名大學女學生，因為跟人打賭，在旁人起鬨下狂灌2/3瓶的58度金門高粱酒，結果身體不適趴在書桌休息，原以為只是醉酒，到隔日中午室友才發現不對勁送醫，但已經不治死亡。2013年也曾有一名14歲少女，因為被人強灌高粱酒，最後昏迷20天後也因急性酒精中毒死亡。
康宏銘指出，短時間內被強灌烈酒，很容易產生急性的心臟麻痺，心臟不堪負荷就暫時失去功能，就會停止跳動導致休克，或是因為缺氧導致腦部損傷。另一方面，大量酒精下度也可能導致腦血管病變，萬一腦中本身就有血管瘤，很可能因此破裂，極可能立即死亡，都有致命的風險，民眾千萬不可以拿生命開玩笑。