為防止急重症突發狀況 陳其邁：4月戰情中心119人員進駐
高雄市長陳其邁今（21）日針對居家照護急重症狀況表示，自今年4月起迄今，市府戰情中心都有119人員進駐並加設專線，採取雙管訊息暢通，萬一有急症狀況時就會派119立即送醫院急救。陳其邁也重申，高雄醫療量能充足。他也強調，原則上小朋友若有發燒等症狀會希望優先給醫生看，而當有類似呼吸困難等其他明顯急症警示症狀，119就會立即送醫。
高雄市議會今（21）日下午舉行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，陳其邁及市府防疫團隊也首度將防疫記者會移師到議會舉行。對於新北2歲兒童恩恩確診去世所引發的相關爭議，外界也相當關心，高雄若發生居家照護急重症狀況如何因應。對此，陳其邁做出上述回應。
陳其邁表示，住院是屬於中重症，而119是針對急症直接送醫院，經戰情中心依最近醫院是哪家趕快送，盡量爭取時間；高市4月中後，調整制度更方便，原則上小朋友若有發燒等症狀會希望優先給醫生看，而當有類似呼吸困難等其他明顯急症警示症狀，119就會立即送醫。
陳其邁也重申，高雄醫療量能充足，而119是急症馬上送醫院，4月初高市做法是打119將急症送醫急救，高雄病床數夠，且高市戰情中心有119消防局人員進駐及專線，確保雙管訊息流暢。
※【NOWnews 今日新聞
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