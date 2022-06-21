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船舶新世代！國家海洋研究院成立船模試驗國家隊

▲行政院海洋委員會國家海洋研究院舉行船模試驗國家隊成立大會。(圖／記者黃守作攝，2022.06.21)
▲行政院海洋委員會國家海洋研究院舉行船模試驗國家隊成立大會。(圖／記者黃守作攝，2022.06.21)

記者黃守作／高雄報導

2022-06-21 18:58:29

行政院海洋委員會國家海洋研究院於今(21)日上午，在高雄軟體園區，舉行船模試驗國家隊成立大會，總統蔡英文期勉國家海洋研究院、台灣大學、台灣海洋大學、成功大學及中山大學等5個單位的協力合作，滿足我國國防自主、國艦國造、商船與特殊船舶之船模試驗完整需求，並進一步強化造船產業本土化，以提昇我國整體船舶產業的國際競爭力。

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▲總統蔡英文致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.06.21)
▲總統蔡英文致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.06.21)
行政院海洋委員會國家海洋研究院舉行船模試驗國家隊成立大會，是由總統蔡英文主持，她說，海洋是台灣最重要的出路，為發展海洋產業、永續海洋環境、維護海域安全，打造生態、安全、繁榮的永續海洋國家，船舶是最適宜的載台。

海洋委員會國家海洋研究院院長邱永芳表示，國家海洋研究院為落實國防自主、提升國艦設計與自主應用、精進民船設計與海事應用、提升海洋產業國際競爭力，以「船艦運動性能試驗」、「水下船艦操縱性能」、「船模試驗專業人才培訓」為3大發展主軸，規劃在高雄市興達港海巡機關用地建置「國家船模實驗室」，興建「耐海性能水槽」與「迴旋臂水槽」，該計畫已於今(111)年啟動，預計於114年完成國家船模實驗室興建。

▲總統蔡英文致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.06.21)
▲總統蔡英文致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.06.21)
邱永芳說，待國家船模實驗室完工後，再結合台灣大學「拖航水槽」、台灣海洋大學「空蝕水槽」、成功大學「拖航水槽」試驗能量與人力資源，就可提供船模阻力實驗、運動實驗、自航實驗及水下載具試驗，以滿足我國國防自主、國艦國造、商船與特殊船舶之船模試驗完整需求，有助強化造船產業設計建造自主化，提昇我國整體船舶產業的國際競爭力。

邱永芳指出，為整合國家海洋研究院、台灣大學、台灣海洋大學、成功大學的船模試驗能量及中山大學水下載具技術的專業，提升國家整體船模試驗技術水準，提供業者完整且高品質的船模試驗服務，歷經半年的努力，國家海洋研究院已與上述4校完成實質合作討論，取得合作備忘錄共識，未來將共同培育我國船模實驗操作與船模製造等專業人才，強化國內船艦設計製造之技術缺口與造船產業核心競爭力。

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