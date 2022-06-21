Fed暴力升息！中經院3面向頗析影響力　對明年經濟悲觀

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王健全指出，想要抑制通膨，聯準會的升息動作要又快又猛，但一口氣升了3碼，加上下半年預估的升息幅度，對其他國家來說也是壓力重重，各國一方面要評估國內通膨及經濟狀況，來調整跟進美國升息的步伐及幅度，另一方面還要擔心利息的差距有可能會讓部分資金流回美國，導致國內貨幣貶值，進口東西跟著變貴，因此各國央行在這方面都戒慎恐懼。
除此之外，美國升息是否影響經濟下滑？會不會硬著陸？現在還沒有確切的答案，但若美國經濟衰退，容易造成外溢效果影響到各國出口，世界經濟也會跟著往下走。
王健全深入談及美國升息3碼對金融面的衝擊，升息效應引發投資人信心脆弱，導致這幾日金融股市局面動盪，他認為，大家還處於震驚之中，所以美國股市先是大跌，隔日漲勢又起，但是資本市場是國際連動的，因此在美國通膨、升息還沒有穩定下來的情況下，美股上漲那都只是反彈，要等美國升息告一段落，股市才會有比較好的氣象。
至於產業方面，王健全說明，一般老百姓會感覺國際基本面好像變壞了，因此升息除了衝擊股市之外，對於房地產、負債多或是比較大的投資產業也會有顯著的影響，除此之外，升息對服務業來說，是疫情以外的第二重衝擊，「本來營收就已慘淡，現在升息，等於又提高了整體成本。」
現在經濟衰退的呼聲越來越高，王健全坦言，美國升息3碼對家庭經濟的影響雪上加霜，在租金、汽車油價、外食費用大幅增加的情況下，一般中低收入戶相對會更加痛苦，若加上高利率的房屋貸款只能說是苦上加苦。
美國此次暴力升息，是28年以來最強力道，紐約聯準銀行17日公布經濟模型，認為美國經濟出現硬著陸的機率高達80%，GDP在未來10季均正成長的軟著陸機率只有10%，王健全對此表示，美國GDP成長率預估還有1.7%，所以美國在今年衰退的情況比較小，但明年會悲觀一點。
美國的前財政部長桑默斯（Larry Summers）說，如果美國失業率在4%以下，通膨率在4%以上的話，經濟在兩年內衰退的比例非常高；根據《Fortune》雜誌調查全球前500家企業CEO中，有四分之三的CEO都已經做好明年會經濟衰退的準備，因此王健全認為明年的硬著陸機會不小，但如果國際局勢穩定下來，例如俄烏戰爭結束，或許會好一點。
王健全進一步解釋，這次變數很多，2008年全球金融風暴，在2009年的經濟成長率（yoy）已有反彈，因為當時金融風暴只著重在房地產市場、股市、以及延伸性金融商品，但今年國際情勢不確定性因素增加，包括疫情、俄烏戰爭等，牽涉到的面相比較複雜，「以前都是經濟不好，就趕緊拉景氣，現在是要拉景氣又要對付通膨。」他覺得，若這此美國聯準沒有控制好，會比上次拖的還要久。