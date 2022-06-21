六都首創 台中市公共自行車率先納入電動輔助車

台中市推動「 iBike 倍增計畫」有成，目前 YouBike 2.0 建置突破 1,100 站，並導入「微笑單車 2.0 電輔車 (YouBike 2.0E) 」，滿足市民及地方期待與需求。市長盧秀燕今日表示，她上任前有 329 站，上任後目標再增千站，目前 YouBike 已設 1107 站進度超巷前，預計今年可提前達標 1329 站。

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「整個城市的人都在騎自行車！」盧市長說，台中有山、有海、有平地及屯區，是六都第一個導入電動輔助車的城市，自行車非常受歡迎，雖在疫情期間，但台中今年 4 月騎乘人數創新高，約 100 多萬人騎乘，據統計， 4 月 8 日有近 5 萬人騎乘，成績相當不錯，也表示台中交通政策、建置 YouBike 受市民歡迎及肯定。

盧市長指出，台中是一個友善城市，其他城市電輔車一啟動就要收費，台中推出會員租借前 30 分鐘不收費，由市府補貼，希望大家多多使用；感謝議員支持通過預算，也感謝微笑單車公司公私協力，共同完成城市低碳節能、健身休閒的自行車建置政策目標。

交通局說明，為提升公共自行車服務，台中市今日起導入「微笑單車 2.0 電輔車 (YouBike 2.0E) 」，透過電力輔助讓騎乘時可以更輕鬆、省力， YouBike 2.0E 租借方式與 2.0 相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，市府也將持續加速設站，提供優質的公共自行車服務，以達「交通任意門」。

交通局表示， YouBike 2.0E 提供更省力的騎乘體驗，因此費率與 2.0 不同，為前二小時每 30 分鐘 20 元，第三小時起每 30 分鐘 40 元，為鼓勵市民騎乘體驗， 6 月 21 日至 30 日止騎乘微笑單車 2.0 電輔車，會員租借前 30 分鐘不收費，相關站點資訊可至微笑單車官網或下載「 YouBike 微笑單車 2.0 」官方 APP 查詢，另提醒 YouBike 2.0E 需歸還至 2.0 租賃站。