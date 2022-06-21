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六都首創 台中市公共自行車率先納入電動輔助車

▲台中市推動「iBike倍增計畫」有成，目前YouBike 2.0建置突破1,100站，並導入「微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)」。（圖／市府提供）
▲台中市推動「iBike倍增計畫」有成，目前YouBike 2.0建置突破1,100站，並導入「微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)」。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-21 17:14:07

台中市推動「iBike倍增計畫」有成，目前YouBike 2.0建置突破1,100站，並導入「微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)」，滿足市民及地方期待與需求。市長盧秀燕今日表示，她上任前有329站，上任後目標再增千站，目前YouBike已設1107站進度超巷前，預計今年可提前達標1329站。

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「整個城市的人都在騎自行車！」盧市長說，台中有山、有海、有平地及屯區，是六都第一個導入電動輔助車的城市，自行車非常受歡迎，雖在疫情期間，但台中今年4月騎乘人數創新高，約100多萬人騎乘，據統計，48日有近5萬人騎乘，成績相當不錯，也表示台中交通政策、建置YouBike受市民歡迎及肯定。

盧市長指出，台中是一個友善城市，其他城市電輔車一啟動就要收費，台中推出會員租借前30分鐘不收費，由市府補貼，希望大家多多使用；感謝議員支持通過預算，也感謝微笑單車公司公私協力，共同完成城市低碳節能、健身休閒的自行車建置政策目標。

交通局說明，為提升公共自行車服務，台中市今日起導入「微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)」，透過電力輔助讓騎乘時可以更輕鬆、省力，YouBike 2.0E租借方式與2.0相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，市府也將持續加速設站，提供優質的公共自行車服務，以達「交通任意門」。

交通局表示，YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，因此費率與2.0不同，為前二小時每30分鐘20元，第三小時起每30分鐘40元，為鼓勵市民騎乘體驗，621日至30日止騎乘微笑單車2.0電輔車，會員租借前30分鐘不收費，相關站點資訊可至微笑單車官網或下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP查詢，另提醒YouBike 2.0E需歸還至2.0租賃站。

另外，為推廣民眾騎乘及體驗YouBike 2.0E電輔車，微笑單車公司推出「啟動新E代！關注FB粉絲團E騎拿好禮」活動，即日起至718日止，按讚YouBike中台灣粉絲團，參加FB粉絲團週週抽活動，每週抽10名贈送YouBike 2.0E電輔車造型一卡通！活動詳情請見網站( https://lihi1.com/Lu6q6/gov )


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