COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

後疫情時代藝力不搖！台灣8團隊赴英、法、德表演　

▲法國「外亞維儂藝術節」、英國「愛丁堡藝穗節」及德國「杜塞道夫國際舞蹈博覽會」今年重啟實體活動，文化部今（21）日舉辦獲選團隊行前記者會。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.21）
▲法國「外亞維儂藝術節」、英國「愛丁堡藝穗節」及德國「杜塞道夫國際舞蹈博覽會」今年重啟實體活動，文化部今（21）日舉辦獲選團隊行前記者會。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.21）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-21 17:22:472022-06-21 17:50:00

法國「外亞維儂藝術節」、英國「愛丁堡藝穗節」及德國「杜塞道夫國際舞蹈博覽會」近2年因疫情取消或轉為線上製作，今年實體活動全面重啟。文化部今（21）日於華山文創園區舉辦獲選團隊行前記者會，並進行定點快閃展演，為即將到來的海外演出暖身。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部表示，外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節及杜塞道夫國際舞蹈博覽會皆為國際知名藝術盛會，以國家隊形式支持台灣優秀團隊登上國際，與世界舞台接軌。本次獲選的8個團隊以音樂、戲劇、舞蹈、特技及多媒體科技藝術，探究生命體驗、多元性別與身體思辨等議題，期盼藉由豐富多彩的演出作品呈現，向國際行銷台灣文化品牌。

文化部政務次長蕭宗煌指出，「沒有國際就沒有國家，台灣一定要站在國際的舞台上，才能代表我們國家。」過去2年，各國大型藝術節慶因疫情面臨停辦或改以線上方式，但台灣藝術界仍不斷有新面孔，在國際舞台上展現自己的光芒。

蕭宗煌說，這對曾經擔任過巴文中心亞維儂藝術節承辦人的自己來說，更是感觸良多，文化部一定會持續給予藝術家最大的支持，「文化部不只給予掌聲，更要作為藝術家的墊腳石，讓藝術家繼續向上飛翔」。

法國外亞維儂藝術節將於7月7日至30日舉行，台灣代表作品包括翃舞製作訴說相遇與分離的深刻之作《再 見》、太古踏舞團關照靈魂和軀體存有的重製經典舞作《無盡胎藏》，以及0471特技肢體劇場挑戰身體運用常規的《彼此彼此》。

英國愛丁堡藝穗節則於8月5日至29日舉辦，台灣季（Taiwan Season）將展演曉劇場窺視「情、愛、孤獨與存在」的人性之作《潮來之音》、周寬柔與安娜琪舞蹈劇場以水果作為隱喻探問情慾的《TOMATO》、舞鈴劇場追尋生命起源純粹的《生命之光》，以及翃舞製作則以經過在台灣和法國巡演淬鍊出的《再 見》與當地觀眾分享創作生命歷程。

2年一度的德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會，為當今歐洲及國際盛具規模的舞蹈博覽會，每次皆吸引各國前往參展，今年將於8月31日至9月3日舉行，台灣以「Taiwan Online島嶼上線」為題，設置台灣當代舞蹈多媒體展示攤位。同時，蒂摩爾古薪舞集獲選演出《去排灣》、TAI身體劇場獲選參與介紹新作《Ita》與《AriAri》，呈現台灣當代舞蹈的多樣藝術風采。

文化部期待各表演團隊展現台灣文化軟實力，建立國際交流網絡，持續深耕國際市場，並進一步建立人脈，拓展未來國際合作的無限可能。

李永得訪歐重大突破！台德兩國文化部長首次會談

羅亞娜、吳坤墉獲頒台法文化獎　李永得：發揚台灣精神

李永得參訪法國參議院　與友台小組主席李察談台灣議題

台捷文化交流新據點！李永得宣佈於捷克設文化組

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀