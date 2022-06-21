後疫情時代藝力不搖！台灣8團隊赴英、法、德表演　

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文化部政務次長蕭宗煌指出，「沒有國際就沒有國家，台灣一定要站在國際的舞台上，才能代表我們國家。」過去2年，各國大型藝術節慶因疫情面臨停辦或改以線上方式，但台灣藝術界仍不斷有新面孔，在國際舞台上展現自己的光芒。
蕭宗煌說，這對曾經擔任過巴文中心亞維儂藝術節承辦人的自己來說，更是感觸良多，文化部一定會持續給予藝術家最大的支持，「文化部不只給予掌聲，更要作為藝術家的墊腳石，讓藝術家繼續向上飛翔」。
法國外亞維儂藝術節將於7月7日至30日舉行，台灣代表作品包括翃舞製作訴說相遇與分離的深刻之作《再 見》、太古踏舞團關照靈魂和軀體存有的重製經典舞作《無盡胎藏》，以及0471特技肢體劇場挑戰身體運用常規的《彼此彼此》。
英國愛丁堡藝穗節則於8月5日至29日舉辦，台灣季（Taiwan Season）將展演曉劇場窺視「情、愛、孤獨與存在」的人性之作《潮來之音》、周寬柔與安娜琪舞蹈劇場以水果作為隱喻探問情慾的《TOMATO》、舞鈴劇場追尋生命起源純粹的《生命之光》，以及翃舞製作則以經過在台灣和法國巡演淬鍊出的《再 見》與當地觀眾分享創作生命歷程。
2年一度的德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會，為當今歐洲及國際盛具規模的舞蹈博覽會，每次皆吸引各國前往參展，今年將於8月31日至9月3日舉行，台灣以「Taiwan Online島嶼上線」為題，設置台灣當代舞蹈多媒體展示攤位。同時，蒂摩爾古薪舞集獲選演出《去排灣》、TAI身體劇場獲選參與介紹新作《Ita》與《AriAri》，呈現台灣當代舞蹈的多樣藝術風采。
文化部期待各表演團隊展現台灣文化軟實力，建立國際交流網絡，持續深耕國際市場，並進一步建立人脈，拓展未來國際合作的無限可能。