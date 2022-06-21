害怕染疫不敢就醫！糖尿病患者看見黑影 玻璃體出血險瞎
視力模糊，別以為只是飛蚊現象，小心可能是玻璃體出血！最近有一位55歲男性，因眼睛有黑影出現，到書田診所眼科就診，經問診檢查發現，他2年前因糖尿病視網膜病變，曾經接受雷射治療，原本應該定期追蹤檢查，但這2年因為疫情緊張，他不敢到醫院回診，沒想到病情惡化成「增殖型糖尿病視網膜病變」，眼睛看到的飛蚊陰影，其實是玻璃體出血所致。
收治病例的書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，糖尿病會引起視網膜微細血管的阻塞及滲漏，造成視網膜缺血、缺氧、出血，而導致一連串的視網膜病變產生。糖尿病視網膜病變初期為「基底型病變」，會產生視網膜出血，若無適當治療可能會發展成「增殖型病變」，此時視網膜有大片缺氧區，引發視神經盤及視網膜新生血管，玻璃體出血，牽引性視網膜剝離，嚴重時甚至會失明。
顏敏芳醫師呼籲所有視網膜病變的糖尿病患者，視網膜病變不會完全治癒，所以請病患記得定期回診、追蹤避免有「增殖型病變」可能的發生，也能避免視力惡化，降低視力喪失的風險。
書田診所家醫科主任康宏銘指出，過去這段期間因為疫情影響，很多固定看診的糖尿病或三高患者，都因為擔心去醫院受到感染而不敢就診，甚至自行減藥、中斷吃藥，經常導致病情反覆。糖尿病患者如果血糖控制不好，很容易引發眼睛、腎臟甚至糖尿病足等病變，千萬不可大意。
康宏銘說，糖尿病主因除了遺傳基因以外，生活型態、飲食也是重要因子，疫情下很多人居家上班，或是增加外食，如果缺乏運動，或是吃太重口味、多糖多鹽，很可能糖分就會控制不好，建議民眾務必還是要維持運動習慣，並且飲食要清淡一些，最重要的是糖尿病友絕對不能擅自中斷藥物，並且做好日常血糖監測，如果發現血糖偏高，一定要盡快就醫由醫師診斷問題，以免造成後遺症。