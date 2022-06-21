嫌犯太嗨測試BB槍　輕軌月台玻璃碎裂將求償

今（21）日上午約7點左右，高雄輕軌列車於C19馬卡道站上行月台停站時，司機員發現月台玻璃有疑似破碎，高雄鼓山警方循線找到21歲的陳姓涉案人，陳嫌買完BB槍後情緒太HIGH，看到輕軌月台玻璃竟開槍測試威力，造成玻璃碎裂，這下嫌犯除了需照價賠償玻璃費用外，還將被依毀損公物罪嫌送辦，得不償失。
輕軌月台站體玻璃破碎，高捷公司一度以為有可能是熱脹冷縮、或者是附近割草、施工或汽車車輪輾壓的時候小石頭彈上來、抑或是人為破壞等這些可能性，但仍報案處理，因車站玻璃均為安全強化玻璃，不會像一般玻璃破碎有尖銳處，不影響營運安全，高捷公司仍迅速調派維修人力與材料，已於下午3點多完成修復，目前全線均正常營運。
鼓山警方指出，陳嫌和柯姓友人，在昨日到市區購買BB槍，駕車返程途中疑情緒過HIGH，行經鼓山區馬卡道與華安街口輕軌C19站體時，竟突發奇想測試BB槍威力，因鋼珠彈擊發導致站體玻璃破裂。
內惟派出所警方接獲高捷公司報案後，立即成立專案小組，擴大調閱週邊監視器影像，逐一比對案發時經過之可疑涉案人車，在同天就找到涉案的陳姓犯嫌，除依法沒入所起出之犯案BB槍、瓦斯鋼瓶與鋼珠彈，並將協助捷運公司就毀損玻璃回復原狀之相關費用照價賠償，後續將依毀損公物罪嫌函送高雄地檢署偵辦。