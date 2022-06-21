通膨海嘯襲！調查：近8成人憂財務狀況、逾4成只買必需品

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安永聯合會計師事務所消費品與零售產業負責人呂倩雯執業會計師指出，疫情反覆影響消費者對未來的預期，加上通膨使得消費能力減弱，進而使消費行為更加謹慎。消費者重新思考奢侈品和必需品的購買組合，也將價格作為選擇品牌的重要考慮因素。
疫情帶來的不確定性使得消費體驗成為新的消費方向，更多消費者希望活在當下，試圖逃避不確定性及壓力，且更注重精神層面如度假、遊戲、串流媒體等的消費感受。有42%受訪者表示計畫明年在體驗上花費更多，41%樂意為新鮮的體驗付費，36%計畫只去提供良好體驗和服務的店家。疫情加速線上互動與居家消費，使得消費者願意在網路上花費更多時間，並期待線上線下的體驗能夠無縫融合，元宇宙的興起也將為消費體驗帶來巨大變革。
另外，從不同年齡的世代族群來剖析消費行為，可看出年輕族群相對傾向追求消費者體驗，中高齡族群則較關注性價比。最年輕的Z世代（18-25歲）在乎體驗至上（31%）、愛護地球（25%），千禧世代（26-41歲）為愛護地球（28%）、體驗至上（25%），X世代（42-57歲）為愛護地球（26%）、性價比優先（24%），嬰兒潮世代（58-76歲）為性價比優先（35%）、健康優先（21%）。
呂倩雯指出，企業應以消費者為出發點，積極考慮以下做法來挖掘未來的消費市場，包括一、探索新的方式，如何透過和發展數位化管道或實體店面來接觸客戶。二、將品牌體驗情境化，重新評估可吸引消費者的環境及了解需求。三、提高消費便利度，使得品牌更貼近消費者，提高消費者黏著度，實際購買行為可更簡單快速。四、探索創造集體價值的夥伴關係，品牌可以與其他品牌或產業合作，滿足消費者需求。