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轉虧為盈？報復性旅遊難支撐　航空業恐再臨寒冬

▲隨著旅遊旺季結束，高昂的機票價格、經濟擔憂恐再度衝擊航空公司的復甦。示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
▲隨著旅遊旺季結束，高昂的機票價格、經濟擔憂恐再度衝擊航空公司的復甦。示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-21 18:06:42

歐美新冠疫情近來放緩，航空交通也陸續放寬限制，但在大流行期間被壓抑不能出國的旅客悶壞，也因此較能接受高昂的機票價格。不過隨著夏天旺季結束，以及通膨、利率的上升所產生的影響，航空業恐怕又得再迎來一波寒冬。

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根據《路透社》報導，國際航空運輸協會（IATA）20日表示，目前預估全球航空公司在2022年會虧損97億美元，與2021年虧損421億美元相比大幅改善，並可能將在2023年恢復盈利。

但目前航空業的盈利仍低於大流行前的水平，而負債累累的航空公司還得應付燃料成本上漲和高額工資，目前正試圖轉嫁給消費者，將機票價格提高。

IATA首席經濟學家湯森（Marie Owens Thomsen）表示，大流行期間家庭儲蓄率提高，旅行需求被壓抑，今年大眾對於機票價格有一定程度的不敏感，「但這可能到明年就會淡去」。

產業領袖在杜哈舉行的IATA年會中表示，未來幾個月的預訂量整體看起來非常強勁，除此之外的不確定性較低。馬來西亞航空（Malaysia Airlines）執行長依斯邁（Izham Ismail）指出，「需求被抑制了，這是報復性旅遊，機票價格大幅上漲，這不僅是在馬來西亞或是馬來西亞航空，而是全球整個行業都有這個情況。」依斯邁示警，「若是價格繼續升高，需求將會逐漸減少」。

許多國家的消費者現在面臨日用品和燃料的價格飆漲，且上漲速度快於工資。但許多人在疫情期間進行儲蓄，再加上多個國家邊境關閉，推遲了假期，目前為止通膨成長並未打擊旅行。

夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines）執行長殷格拉姆（Peter Ingram）表示，美國、加拿大的需求「異常強勁」，運力比疫情前高出約15％。殷格拉姆指出，不可能沒有注意到美國嚴重通膨的情況，「但在觀察需求時，並沒有真正看到任何影響。

IATA總幹事沃爾許（Willie Walsh）也淡化對需求的擔憂，認為航空業復甦並不會曇花一現。沃爾許表示，目前仍有被壓抑的需求正得到滿足，但必須記住目前仍遠低於2019年水準。

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