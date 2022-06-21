轉虧為盈？報復性旅遊難支撐　航空業恐再臨寒冬

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但目前航空業的盈利仍低於大流行前的水平，而負債累累的航空公司還得應付燃料成本上漲和高額工資，目前正試圖轉嫁給消費者，將機票價格提高。
IATA首席經濟學家湯森（Marie Owens Thomsen）表示，大流行期間家庭儲蓄率提高，旅行需求被壓抑，今年大眾對於機票價格有一定程度的不敏感，「但這可能到明年就會淡去」。
產業領袖在杜哈舉行的IATA年會中表示，未來幾個月的預訂量整體看起來非常強勁，除此之外的不確定性較低。馬來西亞航空（Malaysia Airlines）執行長依斯邁（Izham Ismail）指出，「需求被抑制了，這是報復性旅遊，機票價格大幅上漲，這不僅是在馬來西亞或是馬來西亞航空，而是全球整個行業都有這個情況。」依斯邁示警，「若是價格繼續升高，需求將會逐漸減少」。
許多國家的消費者現在面臨日用品和燃料的價格飆漲，且上漲速度快於工資。但許多人在疫情期間進行儲蓄，再加上多個國家邊境關閉，推遲了假期，目前為止通膨成長並未打擊旅行。
夏威夷航空公司（Hawaiian Airlines）執行長殷格拉姆（Peter Ingram）表示，美國、加拿大的需求「異常強勁」，運力比疫情前高出約15％。殷格拉姆指出，不可能沒有注意到美國嚴重通膨的情況，「但在觀察需求時，並沒有真正看到任何影響。
IATA總幹事沃爾許（Willie Walsh）也淡化對需求的擔憂，認為航空業復甦並不會曇花一現。沃爾許表示，目前仍有被壓抑的需求正得到滿足，但必須記住目前仍遠低於2019年水準。